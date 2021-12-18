天氣｜天文台：明日市區最低15度　下周一、周二有雨風勢大 (17:54)

下午4時，超強颱風雷伊集結在南沙以北約110公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，橫過南海南部。

本港明日（19日）早上清涼，市區最低氣溫約15度，新界再低兩三度。日間大致天晴，稍後漸轉多雲。最高氣溫約19度。吹和緩至清勁北至東北風，明日離岸及高地間中吹強風。展望下周一、周二多雲有雨，風勢頗大，早上清涼。下周中期仍有一兩陣雨。

【12:56】雷伊減弱 下周一入港800公里範圍

天文台表示，位於南海南部的熱帶氣旋雷伊正向偏西方向移動，雷伊會在明日轉向偏北方向移動並逐漸減弱，預料在下周一（20日）進入香港800公里範圍。雷伊的相關雨帶會在下周初至中期為南海北部及廣東沿岸帶來有雨的天氣。雷伊靠近南海北部時的強度及路徑仍存在變數，天文台會密切監察其動向。

【09:23】上午9時，天文台錄得氣溫17度，相對濕度63%。

一股強烈東北季候風正影響華南。今早（18日）本港普遍地區氣溫較昨日（17日）低5度左右。

上午8時，強颱風雷伊集結在南沙之東北偏東約180公里，預料向西移動，時速約28公里，橫過南海南部。

本港地區今日大致多雲，天氣乾燥。早上清涼。日間部分時間有陽光，最高氣溫約21度。吹和緩至清勁北風，離岸間中吹強風。展望未來兩三日風勢頗大。明早清涼。下星期一、星期二多雲有雨。