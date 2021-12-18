12月19日免費坐港鐵巴士電車　一文看乘車須知 (21:15)

港鐵

適用範圍：本地港鐵服務，包括輕鐵及港鐵巴士路線（＊不包括機場快線）

港鐵稱，市民當日毋須拍卡或買車票，並留意閘機上的標示跟住出入方向。個別繁忙車站有需要時或會實施人流管制。相關報道：投票日免費乘車 港鐵增600人員助乘客 市民過閘毋須拍卡

九巴、新巴、城巴及龍運

適用範圍：所有巴士路線（＊不包括：機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸的「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線，及長途巴士新型服務「P」線）

九巴稱，乘客上車後毋須繳付車資。新巴城巴則表示，乘客上車時，仍需要使用八達通拍卡；日常使用現金的乘客請揚聲，以便車長使用相關系統手動紀錄客流量。

新大嶼山巴士

適用範圍：

路線／起點－終點

1／梅窩碼頭－大澳

2／梅窩碼頭－昂坪

4／梅窩碼頭－塘福

34／東涌達東路巴士總站－石門甲

36／東涌達東路巴士總站－小蠔灣

37H／迎東邨－北大嶼山醫院（循環線）

37M／迎東邨－東涌站巴士總站（循環線）

37S／東涌發展碼頭往東涌站巴士總站

38／逸東邨－東涌站巴士總站（循環線）

39M／滿東邨－東涌站巴士總站（循環線）

電車

適用範圍：所有電車路線