強制檢測｜12地點涉初步確診新冠輸入個案納強制檢測【附名單】 (08:52)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月18日或之前接受強制檢測：

‧旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號單位連平台大家樂（12月10日下午12時30分至1時30分）

‧油麻地彌敦道498-500號地舖紅茶（12月9日下午2時至3時）

‧旺角弼街64號地下C號舖奇趣燒鵝大王（12月1日下午8時至9時）

‧尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3001號舖cookedDeli by city'super（11月30日下午8時至9時）

‧沙田銀城街1-2號置富第一城1樓110號舖美好（11月24日下午1時至3時）

‧尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓 city'super（11月30日下午7時至8時）

‧赤鱲角觀景路8號國泰城（11月26日至12月16日）

‧沙田大涌橋路52號富豪花園翡翠閣（11月24日下午2時至4時）

‧旺角洗衣街59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）（12月15日下午7時至8時）

‧曾乘搭任何由耀安開出往尖沙嘴東（麼地道）路線號碼81C的巴士（11月24日下午4時至5時）

‧曾乘搭任何由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼S64的龍運巴士（12月4日下午3時至4時，或12月11日下午3時至4時）

‧油麻地東方街9號地下生記粥麵（12月15日下午2時至3時）

其他較早到期的強制檢測公告