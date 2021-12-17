強制檢測｜12地點涉初步確診新冠輸入個案納強制檢測【附名單】 (08:52)

政府昨晚（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將12個指明地點及公共交通工具路線納入新型冠狀病毒強制檢測。
於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方
任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月18日或之前接受強制檢測：
‧旺角豉油街50號富達大廈1樓A號舖及2樓6號單位連平台大家樂（12月10日下午12時30分至1時30分）
‧油麻地彌敦道498-500號地舖紅茶（12月9日下午2時至3時）
‧旺角弼街64號地下C號舖奇趣燒鵝大王（12月1日下午8時至9時）
‧尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓3001號舖cookedDeli by city'super（11月30日下午8時至9時）
‧沙田銀城街1-2號置富第一城1樓110號舖美好（11月24日下午1時至3時）
‧尖沙嘴廣東道3-27號海港城港威商場3樓 city'super（11月30日下午7時至8時）
‧赤鱲角觀景路8號國泰城（11月26日至12月16日）
‧沙田大涌橋路52號富豪花園翡翠閣（11月24日下午2時至4時）
‧旺角洗衣街59號流動採樣站（麥花臣遊樂場）（12月15日下午7時至8時）
‧曾乘搭任何由耀安開出往尖沙嘴東（麼地道）路線號碼81C的巴士（11月24日下午4時至5時）
‧曾乘搭任何由東涌（逸東）開出往機場（循環線）路線號碼S64的龍運巴士（12月4日下午3時至4時，或12月11日下午3時至4時）
‧油麻地東方街9號地下生記粥麵（12月15日下午2時至3時）