台灣12月18日公投　四大公投主張什麼？若通過後續如何？【附台灣公投Q&A】 (09:55)

．公投主張一：是否同意核四啟封商轉發電？

主要決定是否重啟新北市貢寮區的龍門核電廠（核四）。該廠1999年動工，受當地居民反對，曾經停工後又復工，且多次押後完工時間。2011年日本發生福島核災，核議題再受關注，2014年行政院宣布封存該廠。

．公投主張二：是否同意應全面禁止進口含有瘦肉精豬隻之肉品、內臟及相關製品？

是否開放讓含有萊克多巴胺（一種常見的瘦肉精）的美國豬肉入台，這問題歷經三任政府。民進黨去年宣布今年元旦起開放美豬進口，提出是次公投主張的國民黨立委林為洲認為，台灣未經談判就開放該種豬肉輸台屬不合理。

．公投主張三：是否同意公民投票案公告成立後半年內，若遇上包括全台的選舉，公民投票應與該選舉同日舉行？

2018年台灣九合一選舉及10項公投案投票一同舉行，引起混亂，截止投票後票站仍大排長龍，更出現「邊開票邊投票」亂象。2019年已通過修正《公投法》，但國民黨立委江啟臣提出「公投綁大選」公投案，主張這樣「省錢又方便」。

．公投主張四：是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

馬英九當政時期，台灣規劃在桃園大潭觀塘工業區興建第三座液化天然氣接收站，但因選址處有多達230公頃的藻礁，當中包括珍稀藻類，遭環保團體反對而暫停計劃。2018年計劃重啟，並縮小選址，惟民間始終憂慮會破壞生態。

公投之後，會發生甚麼事？

問：如何才算通過公投？

答：有效同意票須達合資格選民的四分之一以上，且有效同意票數須多於不同意票。根據中選會統計，今年台灣合資格選民約有1988萬人，按照上述規定，今次公投案通過的門檻約為498萬票。

問：政府可以不履行公投結果嗎？

答：若行政機關沒有遵守重大政策的公投結果，《公投法》沒有規範後果會如何；政府若未履行公投結果，沒有罰則。