研究：防自殺熱線命名歌曲《1-800-273-8255》　助美國減輕生人數 (18:23)

載於英國醫學期刊的一項研究，分析美國饒舌歌手Logic於2017年在MTV Video Music Awards及2018年格林美頒獎禮等場合公開獻唱《1-800-273-8255》期間，單日致電該防止自殺熱線求助的數量，在相關時期比平時接多近1萬次來電，社交平台亦有以萬計的網民討論歌曲。研究員認為，結果反映媒體帶出「希望及復元」，可有助降低輕生機率。

《1-800-273-8255》的MV表達出一名年輕的同性戀者，在致電求助前面對着被欺凌及萌生輕生念頭的情緒，歌詞中提到「我希望你活着」、「這是很艱難，但你要生存下去」。

（BBC）

香港防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

賽馬會青少年網上輔導平台「Open噏」：https://www.openup.hk

人生熱線：8100 8012