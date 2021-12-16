聖誕飲食貼士｜火雞低卡高蛋白質　營養師：火雞勿當單一主食　配焗薯蔬菜均衡營養 (09:50)

聖誕節烤火雞應節，火雞有什麼營養價值？香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆表示，火雞幾乎不含碳水化合物，低熱量，脂肪比較少，而且含微量營養素如維他命B、鋅、鎂、鉀等。火雞蛋白質豐富，當中的色胺酸幫助身體製造血清素和褪黑素，有助穩定情緒和改善睡眠質素。李杏榆教大家健康烤火雞，並提醒進食火雞和即食火雞片的注意事項。
白烤火雞較健康 配香料助抗氧化
烤火雞想健康點，可以留意烤火雞配料，一般傳統火雞會放入香蒜醬或薯蓉等較高脂或高熱量的材料。建議可白烤火雞再灑香料，如混合香料、番荽等，或將香料放入火雞再烤，香料更有助抗氧化。
火雞胸脂肪較少 食火雞宜配蔬菜
進食烤火雞，可吃脂肪比例較少的火雞胸肉，火雞腿脂肪相對較高。火雞一般較大隻，惟不宜只吃火雞做主食，因單吃火雞欠缺纖維、碳水化合物等，營養價值不足夠。李杏榆建議進食烤火雞，可配沙律或焗薯，亦可配羅宋湯、烤番茄或焗蔬菜、薯菜等。
即食火雞片留意鈉含量及防腐劑
即食火雞片方便食用，可用於製作沙律或三文治。李杏榆稱，火雞片多用雞胸的位置，惟須留意即食火雞片經加工醃製，鈉含量或會較火雞高，其他營養素亦可能會隨醃製過程而流失。選購時，宜比較不同牌子的標籤，盡量避選鈉質較高，及含較多防腐劑的即食火雞片。
文：何芍盈
火雞 健康/營養資訊：
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