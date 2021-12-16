聖誕飲食貼士｜火雞低卡高蛋白質　營養師：火雞勿當單一主食　配焗薯蔬菜均衡營養 (09:50)

白烤火雞較健康 配香料助抗氧化

烤火雞想健康點，可以留意烤火雞配料，一般傳統火雞會放入香蒜醬或薯蓉等較高脂或高熱量的材料。建議可白烤火雞再灑香料，如混合香料、番荽等，或將香料放入火雞再烤，香料更有助抗氧化。

火雞胸脂肪較少 食火雞宜配蔬菜

進食烤火雞，可吃脂肪比例較少的火雞胸肉，火雞腿脂肪相對較高。火雞一般較大隻，惟不宜只吃火雞做主食，因單吃火雞欠缺纖維、碳水化合物等，營養價值不足夠。李杏榆建議進食烤火雞，可配沙律或焗薯，亦可配羅宋湯、烤番茄或焗蔬菜、薯菜等。

即食火雞片留意鈉含量及防腐劑

即食火雞片方便食用，可用於製作沙律或三文治。李杏榆稱，火雞片多用雞胸的位置，惟須留意即食火雞片經加工醃製，鈉含量或會較火雞高，其他營養素亦可能會隨醃製過程而流失。選購時，宜比較不同牌子的標籤，盡量避選鈉質較高，及含較多防腐劑的即食火雞片。

文：何芍盈

火雞 健康/營養資訊：

消委會報告：火腿火雞片逾九成高鈉 「759阿信屋」火腿片、Buddig火雞片鈉含量最高

火腿火雞片選購進食3注意 消委會提醒：火腿火雞片屬加工肉不宜常食 留意標籤揀較低脂低鈉

火雞肉vs.雞肉vs.鵪鶉肉vs.乳鴿肉 營養比併

聖誕飲食貼士：

自製4道菜有「營」聖誕大餐 紅莓汁伴燒火雞配西蘭花、生果班戟

自助餐先吃低卡低脂食物 中式甜品熱量較芝士餅低 檸水代果汁

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm