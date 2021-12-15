強制檢測｜18地點涉新冠確診個案納強檢　兩校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (22:39)

●非本地確診曾到訪的地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月17日或之前接受強制檢測：

．中環金融街8號國際金融中心商場4樓4018號舖Shake Shack（11月26日下午1時至下午4時）

．中環金融街8號國際金融中心商場3樓3002-3005號舖agnès b. LA LOGGIA bis（11月26日下午3時至下午6時）

．中環金融街8號國際金融中心商場2樓2004號舖Mannings Plus（11月26日下午2時30分至下午4時30分）

．中環金融街8號國際金融中心商場1樓1098A號舖Brandy Melville（11月26日下午2時30分至下午4時30分）

．中環民光街中環六號碼頭（11月26日上午11時至下午1時、下午6時至晚上8時、11月27日下午3時至下午5時、11月27日晚上10時至11月28日凌晨零時）

．大嶼山梅窩梅窩碼頭路梅窩渡輪碼頭（11月26日上午11時至下午1時、下午6時至晚上8時、11月27日下午3時至下午5時、11月27日晚上10時至11月28日凌晨零時）

．尖沙嘴梳士巴利道10號香港文化中心演藝大樓（11月27日下午5時至晚上7時）

．上環西街53號永有樓地下Giàbar Bistro Food & Wine Store（11月27日晚上8時至晚上11時）

．東涌達東路18-20號東薈城名店倉3樓306號舖Oreryu Shio-Ramen（11月29日下午1時至下午4時）

．大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下11號舖Deer Horn Restaurant & Bar（11月29日下午6時至晚上9時）

．上環信德中心東翼一樓黃金閣（11月30日中午12時至下午3時）

．大嶼山梅窩銀運路3號梅窩中心地下19號舖花園土耳其餐廳（11月30日下午5時至晚上8時）

．大嶼山梅窩銀運路1號海景大廈地下C號舖足里健康（11月30日晚上7時至晚上10時）

．赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓鄰近1號至4號登機閘口寰宇堂頭等貴賓室（12月2日上午8時至上午11時）

●屬再次檢測的指明地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月17日或之前接受強制檢測：

．赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）（11月24日至11月27日）

．中環康樂廣場1號怡和大廈地庫LG9 BaseHall（12月6日下午1時至下午3時）

．油麻地彌敦道301-309號裕華國貨（12月6日下午1時至下午2時）

．旺角彌敦道760號聯合廣場2樓百好名宴（12月5日中午12時至下午5時）

●爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於12月2日至12月15日期間，曾身處下列指明地方超過兩小時，須於12月17日或之前接受強制檢測：

．荃灣海盛路28號祈德尊新邨商場1樓4號舖迦南幼稚園（荃灣）

．大埔富亨邨富亨鄰里社區中心3樓香港保護兒童會林護幼兒學校

其他較早到期的強制檢測公告