消委會．醫療中心｜受精神問題困擾消費者遭疲勞式轟炸銷售　10個月內被游說買逾15萬療程 (13:36)

消委會稱，另一患腦退化及認知障礙的長者，獲推銷接受98元的脊骨檢查，其間被誇大或誤導病情，終被推銷購買8.8萬元療程，由於其信用卡限額只夠支付2萬元，醫療中心職員陪同長者到銀行櫃員機提取現金支付餘額，稍後在消委會調停下，長者取回全數款項。

消委會建議

．勿輕信免費或低價體檢宣傳招徠：低價或免費體檢可能僅以簡單儀器進行檢查，結果未必有代表性或指向性。倘商戶借機推銷其他療程，消費者毋須急於決定，勿為有稱聲優惠而衝動消費

．體檢內容及服務提供者多作比較，並確定其符合專業資格：提供體檢服務的醫療中心、診所或私家醫院，一般會於網站載有各種體檢套餐內容及費用。政府現正按私營醫療機構類型的風險程度，分階段實施《私營醫療機構條例 》，市民有疑問，可瀏覽私營醫療機構規管辦公室網頁，以及查閲私營醫療機構登記冊有關私營醫療機構的牌照資料。中醫服務方面，根據《中醫藥條例》，只有註冊及表列中醫方可在香港作中醫執業，可瀏覽上載於香港中醫藥管理委員會網頁

．按實際需要選用醫療服務：勿認為檢查項目愈多愈好，以免浪費金錢和時間，且引致不必要的擔心，或進行對身體有損害但不需要的入侵性檢查。家人盡量陪同自我保護能力較弱的消費者進行體檢及聽取報告

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