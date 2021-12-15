消委會．功能外套｜防水表現測試　Columbia樣本透氣度最低　Blueplace樣本防滲最低分 (13:06)

測試主要比較樣本的耐用表現、防水表現、透氣度、擋風能力及防縮水表現，以及使用方便程度。防水度測試評估樣本的防滲能力及跣水表現。跣水能力測試中，Bigpack的Volcano功能外套布塊表面被噴水後完全濕透，獲1分，屬此項測試評分最低。

防滲能力測試中，Blueplace的Sympatex Jkt功能外套有車縫邊位的布塊，於較低水壓測試時出現滲漏，獲2.5分，是此測試評分最低。該款外套亦是整體防水表現評分最低。

透氣度方面，消委會於攝氏35恆溫條件下，將樣本布料放於多孔金屬板，量度布料的水氣阻力，其中Columbia的Evapouration外套表現最差。

部分樣本的表現評分（牌子及產品名稱／大約售價／聲稱來源地／整體防水表現／總評分）*評分以5分為最高

Houdini（Leeward）／$3329／愛沙尼亞／5／4.5

The North Face（Apex Flex GTX 2.0）／$2099／無資料／5／4

Quechua（MH500 WP Jacket）／$599／中國／5／4

Patagonia（Triolet）／$3490／越南／5／4

Arc'teryx（Beta SL Hybrid）／$3690／中國／5／4

Columbia（Evapouration）／$1199／印尼／4／3.5

Blueplace（Sympatex Jkt）／$1798／中國／2.5／3.5

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