消委會．火腿火雞片｜火腿火雞片逾九成高鈉　「759阿信屋」火腿片、Buddig火雞片鈉含量最高【短片．附總評最高兩款火腿火雞片】 (10:51)

消委會提醒，火腿及火雞片屬加工肉類，鈉含量普遍較高，進食時應注意分量，避免因長期攝取過多鈉，增加患上高血壓的風險。

鈉含量最高的火腿及火雞片（牌子及產品名稱／重量／聲稱來源地／大約售價／測試鈉含量(每100克)／總評*）

759阿信屋火腿片／400克／中國／$23.9／1320毫克／4

Buddig Oven Roasted Turkey／56克／美國／$20／1100毫克／3.5

總評最高（5分）兩款火腿及火雞片（牌子及產品名稱／重量／聲稱來源地／大約售價）

M&S FOOD British Lean Ham Low Fat／90克／英國／$36

Ferrarini Smoked Turkey Breast／即場切及秤重／美國／$310(1000克)

*5分為最高分

火腿火雞 實用資訊：

午餐肉、腸仔、火腿建議一周最多吃兩次 營養師教配蔬菜抑致癌物【附肉及菜配搭】

火雞肉vs.雞肉vs.鵪鶉肉vs.乳鴿肉 營養比併

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