消委會．火腿火雞片｜火腿火雞片逾九成高鈉　「759阿信屋」火腿片、Buddig火雞片鈉含量最高【短片．附總評最高兩款火腿火雞片】 (10:51)

火腿、火雞片常用於製作三文治，消委會測試23款火腿及7款火雞片，發現逾九成（28款）屬高鈉（每100克固體食物含超過600毫克鈉），按測試所得的平均鈉含量估算，進食一碗火腿蛋即食麵的鈉含量已佔世界衛生組織建議每日鈉攝取量上限（2000毫克鈉）的85%，當中鈉含量最高的火腿樣本為「759阿信屋」火腿片，火雞片樣本為「Buddig」Oven Roasted Turkey。［選購進食3注意：火腿火雞片屬加工肉不宜常食 留意標籤揀較低脂低鈉］
消委會提醒，火腿及火雞片屬加工肉類，鈉含量普遍較高，進食時應注意分量，避免因長期攝取過多鈉，增加患上高血壓的風險。
鈉含量最高的火腿及火雞片（牌子及產品名稱／重量／聲稱來源地／大約售價／測試鈉含量(每100克)／總評*）
759阿信屋火腿片／400克／中國／$23.9／1320毫克／4
Buddig Oven Roasted Turkey／56克／美國／$20／1100毫克／3.5
總評最高（5分）兩款火腿及火雞片（牌子及產品名稱／重量／聲稱來源地／大約售價）
M&S FOOD British Lean Ham Low Fat／90克／英國／$36
Ferrarini Smoked Turkey Breast／即場切及秤重／美國／$310(1000克)
*5分為最高分
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