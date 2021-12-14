強制檢測｜金鐘運輸署牌照事務處、荃灣千色匯II等16地點納強檢【附名單】 (08:26)

●涉及於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月15日或之前接受強制檢測：

．青衣青衣路1號永倫800酒店（12月8日至12月13日期間曾逗留逾2小時）

．荃灣青山公路163-174號昌耀大廈1樓大家樂（12月12日下午1時至下午2時）

．荃灣麗城花園二期麗城薈地下8A號舖霍建中-康健醫務中心（12月8日中午12時至下午2時）

．荃灣街市街67-95號荃灣千色匯II（12月12日中午12時至下午1時）

●涉及非本地確診個案曾到訪的地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月15日或之前接受強制檢測：

．紅磡都會道7號都會海逸酒店（12月9日至12月10日期間曾逗留逾2小時）

．金鐘金鐘道88號太古廣場4樓403號舖太古廣場匯豐日夜理財中心及卓越理財中心（12月10日下午1時至下午2時）

．金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處（12月10日下午1時至下午2時）

．紅磡都會道6號置富都會7樓704-706號舖敏華冰廳（12月10日中午12時至下午1時）

●屬再次檢測的指明地方

任何人於以下時間曾身處下列地方，須於12月15日或之前接受強制檢測：

．尖沙嘴加拿分道46號地下7-8號舖永年士多（12月4日下午6時至下午11時）

．旺角豉油街50號富達大廈地下5號舖新澳餐室（12月4日下午1時至下午6時）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓7樓入境事務處（12月3日上午10時至下午3時）

．尖沙嘴加拿分道18號恒生尖沙嘴大廈地下5號舖紅茶（12月2日下午6時至下午11時）

．尖沙嘴彌敦道100號The ONE L12東海薈‧拉斐特（12月2日中午12時至下午5時）

●爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月30日至12月13日期間，曾身處下列指明地方超過兩小時，須於12月15日或之前接受強制檢測：

．將軍澳康城路1號日出康城領都L1幼稚園座柏禮頓國際幼兒園╱柏禮頓幼稚園

．粉嶺華明路21號華明邨耀明樓地下保良局莊啓程夫人幼稚園

．將軍澳至善街9號嘉悅地下7號舖部分及1樓部分英藝幼稚園（將軍澳）

強制檢測公告