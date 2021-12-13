蛇羹Q&A｜營養師、中醫講蛇羹為何暖身　患心血管病或「熱底」者不宜多吃【附建議食用分量】 (08:15)

問：吃蛇羹可暖身？

營養師潘卓琳：蛇羹含有一種氧化氮，可以使血管擴張，氧化氮會引導身體更多血液走到接近皮膚表面的微絲血管，令人產生溫暖的感覺

中醫徐澤昌：蛇肉屬溫性，自帶袪風效果，加上食店在烹調蛇羹時大多配以雞肉、金華火腿，以及當歸、花椒、八角等各種藥材，這些食材皆屬溫性，有行氣活血之效

問：哪些人不宜吃蛇羹？

營養師潘卓琳：除對蛇肉或者蛇羹內配料（如雞蛋）敏感的人不宜吃蛇羹外，高血壓或患心血管疾病者亦不宜經常吃，因調味料令蛇羹鈉含量大大提高，多吃對管理心血管疾病不理想

中醫徐澤昌：凡體質陰虛、濕熱，即俗稱「熱底」，易長暗瘡痱滋的人，又或患上感冒、處於更年期的人皆不宜服用蛇羹，否則食用後有可能長出暗瘡、甚至流鼻血等

問：蛇羹的營養價值？

潘卓琳表示，蛇屬於低脂肪高質素蛋白質食物，每100克蛇肉能提供20克蛋白質，只有85卡路里。蛇肉能提供人體必需的多種氨基酸，亦含有豐富礦物質，包括鈣、鎂、磷、鐵、鋅，以及維他命A及B。

不過，蛇羹會添加許多調味料，包括鹽、料酒、胡椒粉及味精，攝取過量鈉亦容易導致水腫。

其他配料包括肉絲、雞蛋絲、冬菇絲、魚肚絲及木耳絲，這些都是健康的配料，不過由於蛇肉及其他配料要經過走油程序，令食材熱量增加；芡汁也會添加豬油和澱粉，這會增加蛇羹的熱量，一碗約150卡路里。

問：蛇羹的建議食用分量？

潘卓琳稱，蛇羹屬小品不是主菜，多數與糯米飯一同食用，建議一次最多吃一至兩碗。

蛇羹配料包括薄脆，由於經油炸過，卡路里也不少，加上糯米飯，容易超過所需攝取的熱量，增加肥胖風險。另建議多加一份蔬菜。

採訪、撰文：湯偉圓、謝美琳