前澤友作於昨日(11日)在YouTube發放影片,驚歎「真的有太空這樣的地方,真的有國際太空站這樣的太空站,真的飄浮在地球上空,我確實用自己的眼睛確認了」。他還介紹自己在太空站獲分配的房間,形容很像膠囊旅館。

前澤友作今早(12日)在Twitter發布從太空拍攝地球的縮時影片,並稱繞地球一圈很壯觀。

