聖誕飲食貼士｜自助餐先吃低卡低脂食物　中式甜品熱量較芝士餅低　檸水代果汁 (07:58)

避重就輕

．沙律汁：千島汁、藍芝士汁和凱撒汁用較多油配製，脂肪較高，可選脂肪較低的意大利汁、法國汁、乳酪汁、醋汁或檸汁

．甜品：芝士餅和朱古力慕思的熱量較高，可選熱量較低的中式甜品如紅豆沙、燉木瓜或豆腐花，但不宜加太多糖水

．飲品：以水代替高糖分飲品例如汽水和果汁，水可加檸檬調味

．一般酒精熱量頗高：例如一杯100ml紅酒有73卡路里，男士每日最多3至4杯，女士1至2杯。

以飲食金字塔為原則

．聖誕很多時會吃自助餐，應以多樣化、均衡及適量為原則，例如每次只取小量食物，肉類及甜品只吃適量，多吃點蔬菜和水果，還要吃點粉、麵或飯

飲食有序

．由低脂肪、低卡路里的食物開始進食，如蔬菜沙律、雜菜湯、清湯、麵包；其次是適量的肉類，最好選擇去皮雞肉或蒸魚等，最後才吃小量甜品。以低卡路里食物填飽肚子，避免進食高糖分、高脂肪的食物。

慳得就慳

．吃麵包不塗牛油，可減去2茶匙油（約90卡路里）

留意高膽固醇或高熱量食物

．鵝肝醬、龍蝦和生蠔等含高膽固醇，凍肉及凍腸含高脂肪，少吃為妙

不要混醬

．多數醬汁都加入油及鹽，且含高熱量

事後自律

．進食自助餐後的一天應減少吃肉的分量（即每餐約2至3兩），多吃蔬菜（每餐約4至6兩）及減少用油的分量。

資料來源：消委會

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