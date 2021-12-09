強制檢測｜海洋公園萬豪酒店等22地點涉輸入個案　4校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (12:12)

輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間，曾逗留於下列指明地點，須於12月10日或之前接受強制檢測：

．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近1號閘口）（11月22日上午9時至下午1時）

．灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香港君悅酒店宴會大禮堂（11月21日下午6時至下午10時）

．銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓Planet J Hong Kong（11月21日下午2時至下午5時）

．銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓八月花（11月20日上午10時至上午11時）

．尖沙嘴麼地道65號安達中心地庫1樓2號舖星悅（11月19日下午10時至下午11時59分）

．中環蘭桂坊德己立街30-36號加州大廈23樓Kyoto Joe（11月19日中午12時至下午2時）

．金鐘金鐘道93號金鐘廊Lab Concept 1樓 F04-F06號舖一風堂（11月18日下午7時至下午9時）

．金鐘金鐘道88號太古廣場2樓220號舖IL COLPO（11月18日下午7時至下午8時）

．天后永興街21號地舖及閣樓獅子林私房火鍋（11月17日下午6時至下午9時）

．尖沙嘴梳士巴利道18號香港洲際酒店大堂低座欣圖軒（11月16日中午12時至下午2時）

．鰂魚涌太古城道1號太古城高山台寶山閣（11月16日至12月8日逾兩小時）

．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓環亞機場貴賓室（離境大堂，鄰近60號閘口）（11月20日下午8時至下午11時）

．銅鑼灣渣甸街45號人人大廈地下棋哥燒鵝餐室（11月20日下午2時至下午4時）

．銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館（11月20日下午2時至下午3時）

．尖沙嘴金巴利道27-31號永利大廈地下6-10號舖源記餐廳（11月19日下午6時至下午8時）

．尖沙嘴彌敦道118-130號美麗華廣場2期2樓282-283號舖CHIC PRIVATE i SALON（11月19日下午3時至下午7時）

．尖沙嘴金馬倫道48號中國保險大厦地下 A2舖元朗冰室（11月19日下午1時至下午4時）

．尖沙嘴金馬倫道23-25A號金馬倫廣場22樓松健莊（11月19日中午12時至下午2時）

．鰂魚涌太古城道12號太古城星輝台衛星閣地下G1008-G1009號舖敏華冰廳（11月16日上午9時至上午11時）

．旺角彌敦道750號始創中心11樓1114室莫黃維牙醫診所（11月17日上午10時至下午2時）

．香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣LG 層男員工更衣室（11月17日中午12時至下午2時或11月17日下午11時至下午11時59分）

．香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳（11月17日下午3時至下午5時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月25日至12月8日曾身處下列地方逾兩小時，須於12月10日或之前接受強制檢測：

．葵涌葵盛東邨盛國樓地下G1室葵盛禮賢會幼稚園

．葵涌荔景邨仰景樓（第5座）2樓禮賢會荔景幼兒園

任何人於11月25日至12月8日於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校教師，須於12月10日或之前接受強制檢測：

．何文田巴富街20號九龍小學三年級

．大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院二年級

其他較早到期的強制檢測公告

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