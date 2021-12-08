Google本年香港熱搜榜出爐　「世一」成最熱搜意思潮語 (17:57)

Google今日（8日）公布香港2021年度搜尋榜，當中包括英譯中及中譯英熱搜榜，亦有不少網民上網搜尋潮語的意思，上榜的字詞均是港人今年熱議討論的焦點。
Google香港2021年度熱搜英譯中
新型冠狀病毒疫情下，不少未能到海外旅行的港人轉而選擇到本港的酒店住宿，感受度假氣氛。在英譯中熱搜榜，「staycation」（宅度假）成榜首，第二位及第三位字詞分別是「Sinovac」（科興）、「vaccine」（疫苗），均與疫情相關。
1. staycation
2. Sinovac
3. vaccine
4. pandemic
5. indeed
6. jab
7. claim
8. scratch
9. chill
10. dementia
Google香港2021年度熱搜中譯英
在中譯英熱搜榜，「科興疫苗」成為榜首，可見接種新冠疫苗是港人今年關心的重要議題，第二位及第三位字詞分別是「圓規」及「阿富汗」。
1. 科興疫苗
2. 圓規
3. 阿富汗
4. 限聚令
5. 復必泰疫苗
6. 黑雨
7. 裝修
8. 劍擊
9. 牛年
10. 隔離
Google香港2021年度熱搜意思
在熱搜意思排行榜，潮語「世一」（「世界第一」的縮寫）成榜首，第二、三位的字詞分別是「NFT」（Non-Fungible Token，非同質化代幣）及「YYDS」（「永遠的神」縮寫）。
1. 世一（「世界第一」的縮語，常見於粉絲對偶像的稱讚）
2. NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）
3. YYDS（「永遠的神」縮寫）
4. 自肥（中飽私囊的意思，因ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》成為潮語）
5. Shawty（意指年輕有魅力的女生）
6. emo（一種Punk音樂的縮寫，用於代表憂鬱、煩躁等消極負面情緒）
7. NMSL（「你媽死了」普通話拼音縮寫）
8. FWB（Friends with benefits縮寫，意指有性關係的朋友）
9. LOTR（Leave Outside the Rules縮寫，港人入境英國時申請的過渡准許證）
10. PUA（Pick-up Artist縮寫，意指「搭訕藝術家」）
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