Google本年香港熱搜榜出爐　「世一」成最熱搜意思潮語 (17:57)

Google香港2021年度熱搜英譯中

新型冠狀病毒疫情下，不少未能到海外旅行的港人轉而選擇到本港的酒店住宿，感受度假氣氛。在英譯中熱搜榜，「staycation」（宅度假）成榜首，第二位及第三位字詞分別是「Sinovac」（科興）、「vaccine」（疫苗），均與疫情相關。

1. staycation

2. Sinovac

3. vaccine

4. pandemic

5. indeed

6. jab

7. claim

8. scratch

9. chill

10. dementia

Google香港2021年度熱搜中譯英

在中譯英熱搜榜，「科興疫苗」成為榜首，可見接種新冠疫苗是港人今年關心的重要議題，第二位及第三位字詞分別是「圓規」及「阿富汗」。

1. 科興疫苗

2. 圓規

3. 阿富汗

4. 限聚令

5. 復必泰疫苗

6. 黑雨

7. 裝修

8. 劍擊

9. 牛年

10. 隔離

Google香港2021年度熱搜意思

在熱搜意思排行榜，潮語「世一」（「世界第一」的縮寫）成榜首，第二、三位的字詞分別是「NFT」（Non-Fungible Token，非同質化代幣）及「YYDS」（「永遠的神」縮寫）。

1. 世一（「世界第一」的縮語，常見於粉絲對偶像的稱讚）

2. NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣）

3. YYDS（「永遠的神」縮寫）

4. 自肥（中飽私囊的意思，因ViuTV真人騷節目《ERROR自肥企画》成為潮語）

5. Shawty（意指年輕有魅力的女生）

6. emo（一種Punk音樂的縮寫，用於代表憂鬱、煩躁等消極負面情緒）

7. NMSL（「你媽死了」普通話拼音縮寫）

8. FWB（Friends with benefits縮寫，意指有性關係的朋友）

9. LOTR（Leave Outside the Rules縮寫，港人入境英國時申請的過渡准許證）

10. PUA（Pick-up Artist縮寫，意指「搭訕藝術家」）

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