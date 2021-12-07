強制檢測｜17地點涉新冠個案須強制檢測　3校爆上呼吸道感染納強檢【附名單】 (22:12)

初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間，曾逗留於下列指明地點，須於12月9日或之前接受強制檢測：

．尖沙嘴金巴利道28號君怡酒店（11月30日至12月7日期間逗留逾兩小時）

．中環康樂廣場1號怡和大廈地庫LG9 BaseHall（12月6日下午1時至下午3時）

．油麻地彌敦道301-309號裕華國貨（12月6日下午1時至下午2時）

．旺角彌敦道760號聯合廣場2樓百好名宴（12月5日中午12時至下午5時）

．尖沙嘴加拿分道46號地下7-8號舖永年士多（12月4日下午6時至晚上11時）

．旺角豉油街50號富達大廈地下5號舖新澳餐室（12月4日下午1時至下午6時）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓7樓入境事務處（12月3日上午10時至下午3時）

．尖沙嘴加拿分道18號恒生尖沙嘴大廈地下5號舖紅茶（12月2日下午6時至晚上11時）

．尖沙嘴彌敦道100號The ONE L12東海薈．拉斐特（12月2日中午12時至下午5時）

．紅磡黃埔花園奇妙坊（第1期）地下G7A、7B及7D號舖祥榮餐廳（12月1日上午9時至下午2時）

．旺角彌敦道639號雅蘭中心3樓A及B單位稻香漁港市集（11月30日下午6時至晚上11時）

屬再次檢測的指明地方

任何人於指明日期及時間，曾逗留於下列指明地點，須於12月9日或之前接受強制檢測：

．中環畢打街20號會德豐大廈10樓花旗銀行（會德豐分行）（11月4日至11月19日期間逗留逾一小時）

．九龍灣偉業街33號德福廣場2期6樓603號舖金滿庭（11月18日下午6時至下午9時）

．中環威靈頓街97號地下I號舖尚樓餐廳（11月18日上午11時至下午1時）

．尖沙嘴加拿分道40-46號香檳大廈地下6號舖杏（11月17日晚上8時至晚上10時）

．中環干諾道中21-22號華商會所大廈地下至1樓譚仔雲南米線（11月17日中午12時至下午2時）

．赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）（11月24日至11月27日）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月24日至12月7日曾身處下列地方逾兩小時，須於12月9日或之前接受強制檢測：

．元朗丈量約份第115約南邊圍地段239號地下╱丈量約份第115約地段第102號A分段第1小分段地下遵道幼稚園

．荃灣安賢街11號天主教領報幼稚園

．灣仔愛群道40號地下穆斯林幼稚園

其他較早到期的強制檢測公告

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