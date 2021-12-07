Yahoo 2021十大潮語　「躺平」居首　「MM7」「自肥」與MIRROR、ERROR有關【附名單及解釋】 (17:53)

2021年度Yahoo香港「十大熱搜潮語」：

1. 躺平

內地潮語，意指年輕人對社會、工作及生活疲倦，與其努力奮鬥不如癱倒「躺平」的態度。

2. 係咁先啦

YouTube頻道「試當真」主要成員蘇致豪、許賢組成的MC $oHo & KidNey，以及吳家忻（kayan9896）推出的「洗腦」合唱曲《係咁先啦》。

3. 世一

「世界第一」的縮寫，常見於粉絲對偶像的稱讚。

4. 自肥

原為貶義詞，有中飽私囊的意思。ViuTV今年推出真人騷節目《ERROR自肥企画》，令「自肥」一詞成為潮語。

5. LM

意為留名（廣東話拼音：lau4 ming4）。有網民會在社交平台的帖文留言「留名」或「LM」，方便日後找回相關帖子。

6. 知我咩料啦

源自ERROR成員193（郭嘉駿）的口頭禪「知我咩料啦」。

7. MM7

意為「正」，MM7為「正」字的速成碼。MIRROR成員柳應廷（Jer）與林二汶上音樂節目，大批網民留言「MM7」，二汶不明什麼是「MM7」，Jer解釋︰「是『正』字的速成碼，他們想打得快，就以『MM7』代表『正』字。」【相關報道】

8. siu4

是「笑死」諧音。

9. 前夫

男團MIRROR爆紅後，facebook出現「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」，男網民因為老婆或女朋友幻想偶像為「老公」，而成為「前夫」。

10. OJ

意為OK，J和K在鍵盤上的位置相近，故經常有人將OK打錯為OJ。

Yahoo香港2021年熱搜榜：

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