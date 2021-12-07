Yahoo 2021十大搜尋關鍵字　「強制檢測大廈」居首　iPhone 13、東奧、消費券上榜【附名單】 (14:27)

Yahoo香港今日（7日）公布2021年「Yahoo全年搜尋人氣榜」結果，其中最多人搜尋的十大關鍵字，5項與新型冠狀病毒有關。Yahoo香港表示，每次政府公布檢測名單時，位列第一名的搜尋關鍵字「強制檢測大廈」都會飈升，而第3位「科興/復必泰疫苗」、第4位「打針抽獎登記」、第9位「安心出行」、第10位「限聚令延長」，均與新冠病毒有關，反映港人關注疫情。
2021年度Yahoo香港「十大香港人的關鍵字」：
1. 強制檢測大廈
2. iPhone 13
3. 科興/復必泰疫苗
4. 打針抽獎登記
5. $5000消費券/電子消費券
6. 比特幣
7. 蘋果日報
8. 東京奧運
9. 安心出行
10. 限聚令延長
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