英稅務部門誤匯77.5萬鎊逾年未取回　戶口主人擅用2萬鎊獲准分5年還款 (18:30)

事主彼得斯（Helen Peters，化名）是自僱者，育有一名5歲小孩。她稱去年8月檢查銀行月結單時，發現一筆來自HMRC的自動轉帳存款，金額達774,839.39英鎊。她形容發現這事時感「驚喜、難以置信」，但很快便變成「噩夢」，起初以為當局很快會發現出錯及取回款項，惟一年多以來這筆錢仍留在她的戶口。

彼得斯說她多次嘗試聯絡HMRC無果，稱曾致電等候30分鐘仍未獲接聽，但她因要照顧孩子或事忙而未能繼續等；不然就是還未有人聽電話已被掛斷。她最終向《衛報》求助揭發事件。HMRC接獲《衛報》聯絡後調查事件，發現是職員欲向彼得斯退還23.39英鎊（約241港元）稅款時，誤將巨款存入其戶口。HMRC就事件引起不便向彼得斯致歉，稱正着手取回款項，並考慮到她的財政狀況，准許她在可負擔的情況下，分5年償還她擅自取用的近2萬英鎊。

（衛報）