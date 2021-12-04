聖誕市集：赤柱市集呈現西部牛仔小鎮風、大角嘴利奧坊佛系定價、大埔新達廣場選手工啤｜聖誕好去處 (11:12)

赤柱廣場Wild West Adventure聖誕市集【詳情】

赤柱廣場聖誕市集呈現美國西部牛仔淘金小鎮風情，集合特色攤檔、主題遊戲及精美禮品換領。

日期：2021年12月11至12日、18至19日及24至27日

時間：12:00nn至8:00pm

地點：赤柱廣場

大埔新達廣場聖誕藝作市集【詳情】

大埔新達廣場舉行聖誕藝作市集、聖誕親子藝作坊、商場購物禮遇等，市集銷售聖誕特色手工啤酒、甜點、飾物及手工肥皂等。

日期：即日至2021年12月12日（佳餚美酒主題）；2021年12月13日至2022年1月2日（窩心禮品主題）

時間：周一至五 11:00am-8:00pm；周末及公眾假期 11:00am-9:00pm

地點：新達廣場一樓中庭

葵興life@KCC聖誕童話市集【詳情】

葵興的life@KCC舉行「Merry Gift-mas聖誕童話市集」，多個文青商品店會於指定日子在life@KCC的3樓及空中花園Green@KCC擺檔。

日期：2021年12月10至27日（逢周五、周六及公眾假期）

時間：12:00nn-7:00pm

地點：life@KCC 3樓及空中花園Green@KCC

旺角THE FOREST聖誕極幻北歐市集【詳情】

旺角THE FOREST聖誕極幻北歐市集，以環保及可持續發展為理念，引入一系列北歐及本地特色品牌。

．日期：2021年12月17日至2022年1月2日

．地點：THE FOREST地下廣場、1樓中庭及2樓走廊

大角嘴利奧坊佛系聖誕市集【詳情】

大角嘴利奧坊「傳統 x 新造」佛系聖誕市集，有超過40個攤檔參與，並設有「佛系自由定價攤位」，讓公眾「隨緣」購買心水產品。

．日期：2021年12月18至19日、12月25至27日

．時間：12:00nn-8:00pm

．地點：大角嘴利得街11號利奧坊1樓

註：資料以主辦方最新公布為準

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