蘋果年度熱門免費香港App「安心出行」居首　「英雄聯盟」奪全球最佳iPhone遊戲【附名單】 (14:08)

蘋果公司周四（2日）公布2021年App Store Awards得獎名單，由全球的App Store編輯團隊精選十多款最佳應用程式（App）及手機遊戲。《Toca Life World》獲選年度最佳iPhone App，蘋果稱它重新詮釋兒童遊戲和自我表達的藝術。年度最佳iPhone遊戲由《英雄聯盟：激鬥峽谷》奪得。本港方面，年度熱門免費App排行榜首位是《安心出行》。
2021年香港App Store免費App排行榜前5名：
1. 安心出行
2. Signal
3. WhatsApp Messenger
4. BOCHK中銀香港
5. 醫健通eHealth
2021年App Store Awards全球得獎名單：
App
年度最佳iPhone App：《Toca Life World》- 兒童遊戲
年度最佳iPad App：《LumaFusion》- 影片剪輯
年度最佳Mac App：《Craft》- 筆記簿
年度最佳Apple TV App：《DAZN》- 體育
年度最佳Apple Watch App：《Carrot Weather》- 天氣預報
遊戲
年度最佳iPhone遊戲：《英雄聯盟：激鬥峽谷》
年度最佳iPad遊戲：《MARVEL未來革命》
年度最佳Mac遊戲：《Myst》
年度最佳Apple TV遊戲：《Space Marshals 3》
完整得獎名單：App Store Awards、香港年度熱門免費App、香港年度熱門免費遊戲