蘋果年度熱門免費香港App「安心出行」居首　「英雄聯盟」奪全球最佳iPhone遊戲【附名單】 (14:08)

蘋果公司周四（2日）公布2021年App Store Awards得獎名單，由全球的App Store編輯團隊精選十多款最佳應用程式（App）及手機遊戲。《Toca Life World》獲選年度最佳iPhone App，蘋果稱它重新詮釋兒童遊戲和自我表達的藝術。年度最佳iPhone遊戲由《英雄聯盟：激鬥峽谷》奪得。本港方面，年度熱門免費App排行榜首位是《安心出行》。