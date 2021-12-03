強制檢測｜12地點涉新冠輸入個案、9校爆上呼吸道感染　納強制檢測【附名單】 (09:53)

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

任何人於指明日期及時間曾身處下列地方，須於12月4日或之前接受強制檢測：

‧中環畢打街20號會德豐大廈10樓花旗銀行（會德豐分行）（11月4日至19日逗留逾1小時）

‧九龍灣偉業街33號德福廣場2期6樓603號舖金滿庭（11月18日下午6時至9時）

‧中環威靈頓街97號地下I號舖尚樓餐廳（11月18日上午11時至下午1時）

‧尖沙嘴加拿分道40-46號香檳大廈地下6號舖杏（11月17日下午8時至10時）

‧中環干諾道中21-22號華商會所大廈地下至1樓譚仔雲南米線（11月17日中午12時至下午2時）

‧中環威靈頓街2-8號威靈頓廣場M88 6樓珺（11月11日下午1時至2時）

‧尖沙嘴北京道1號22樓dermes（11月11日下午7時至8時）

‧銅鑼灣登龍街18號V Point 31樓ALTO Bar & Grill（11月14日下午1時至2時）

‧中環金融街8號香港四季酒店6樓Caprice Bar（11月14日下午4時至8時）

‧旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓49樓Dr Reborn（11月13日下午2時至4時）

‧北角北角邨里1號香港維港凱悅尚萃酒店（11月13日下午7時至11月14日上午11時）

‧佐敦白加士街10-24號永富大廈1樓蝦蝦燒（11月6日下午7時至9時）

涉爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月19日至12月2日曾身處下列地方逾兩小時，須於12月4日或之前接受強制檢測：

‧天水圍天悅邨服務設施大樓1樓東華三院九龍崇德社幼兒園

‧將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰地下2及3號舖及一樓博士山（香港）國際幼稚園－將軍澳

‧何文田石鼓街9號地下及2至4樓聖馬可堂白普理幼稚園

‧西營盤第三街204號毓明閣地下低層香港保護兒童會譚杜佩珍日託嬰兒園

‧青衣青衣邨宜居樓A翼地下基督教香港信義會靈工幼兒學校

‧中環皇后大道中99號中環中心地下香港基督教女青年會戴翰芬幼兒學校

11月19日至12月2日就讀以下學校指明年級的學生，以及曾面授相關學生的教師，須於12月4日或之前接受強制檢測：

‧沙田西沙路落禾沙里10號香港李寶椿聯合世界書院（所有年級）

‧九龍觀塘寶達邨秀茂坪天主教小學（三年級）

‧九龍塘添福道8號嘉諾撒聖家學校（九龍塘）（三年級）

其他較早到期的強制檢測公告

新冠肺炎 相關報道：

藍田安田邨安健樓解封 無發現確診個案

須智能機每次核證 長者申港康碼「更難」 下周五推出 要住址證明 政府擬派員落區助申請