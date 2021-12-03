香港公園薔薇科植物展賞玫瑰月季花　枇杷同屬薔薇科【短片】 (12:03)

香港公園霍士傑溫室即日至2022年1月9日舉辦薔薇科植物主題展覽，展出600多株不同形態的薔薇科植物。明報電子平台組記者以1分鐘短片帶大家逛花展，除了有玫瑰、月季、中國櫻桃和枇杷等50多種薔薇科植物外，亦有其他十字花科、鳳梨科、蘭科、豬籠草科等植物可以觀賞。溫室內設有不同展區可供打卡拍照，亦有展板介紹各種植物。