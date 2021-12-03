火鍋｜除殼蠔要烚多久？食安中心教煮最少3分鐘【附打邊爐食安6貼士】 (08:42)

安全吃火鍋6貼士︰

‧湯汁︰整個進食過程中，要待湯汁徹底煮沸才把鍋內已徹底煮熟的食物取出。每次加添水或湯汁後，應待水或湯汁沸騰後才再烹煮食物。

‧海鮮︰焯蝦應待蝦殼變成紅色而蝦肉變成白色及不透明後才進食。貝類海產須煮至外殼打開，然後再煮3至5分鐘；除殼的蠔則應在沸水中烹煮最少3分鐘才進食。

‧生雞蛋︰為預防致病或具抗菌素耐藥性的微生物，切勿將熟食蘸上未經巴士德消毒的生蛋後進食。

‧調味料無助殺菌或寄生蟲︰醬油、醋、酒、辣椒和日本芥辣等調味料，不能殺死可能存在於火鍋材料的細菌和寄生蟲。

‧火鍋材料存放溫度︰大部分火鍋材料應存放在攝氏4度或以下的冷凍格內，冷藏食物則應放在攝氏負18度或以下的冰箱內。

‧食物解凍︰不應將冷藏食物放在室溫下解凍，否則細菌可能在食物內快速滋生。可把冷藏食物放於雪櫃冷凍格、微波爐或流動的水喉水下解凍，並盡快烹煮。

資料來源：食物安全中心

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