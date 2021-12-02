健康碼｜香港健康碼申請流程【附申請網址】 (16:54)

港康碼申請流程：

．進入「香港健康碼」網站（www.healthcode.gov.hk）。

．按「註冊帳戶」。

．輸入個人資料，包括姓名、身分證號碼及簽發日期、手機號碼（用作接收每次登入港康碼的短訊確認）、居住地址及上傳住址證明。如市民未能提供住址證明，政府會將證明信件寄至申請者的地址。公屋的申請人毋須提交住址證明，系統會與房委會的公屋住戶數據庫直接核實。

．設定帳戶密碼及兩個安全提示問題。

．提交資料後，系統會發出「個人識別碼」短訊，市民須妥為保存識別碼，日後更改電話號碼或忘記密碼時，須提供個人識別碼，以重啟帳戶。

非香港居民／不使用香港身分證登記港康碼：

如申請者非香港居民或不使用香港身分證登記港康碼，須提交其他身分證明文件的號碼、簽發地點、出生日期等。申請者其後將收到確認信件，須帶同信件到指定郵局核實身分和地址證明。

查詢「港康碼」，可致電熱線31422330。

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