主教山配水庫導賞團預約爆滿至明年2月底　2月4日開放預約3月起時段 (22:08)

【22:08】水務署「滴惜仔 Water Save Dave」facebook專頁晚上發帖表示，主教山配水庫由今年12月15日至明年2月28日的個人及團體參觀時段均已額滿。預約網站將於明年2月4日上午9時，開放明年3月1至31日的個人參觀時段，以及明年3月1日至6月14日的團體參觀時段，供市民報名。成功預約者如未能出席，應到預約網站或聯絡水務署取消預約以讓出名額。

【13:04】至中午，明報電子平台組記者登入預約網站所見，以個人身分預約已沒有時段可選，意味未來兩個月的參觀時段已額滿。【預約網站連結】

導賞團暫定由本月15日至明年6月14日舉辦，每團最多12人，全程約90分鐘。個人申請者可於參觀日期前最少4日透過網上預約系統申請。預約系統會顯示導賞團約兩個月的參觀時段及接受預約，每月第一個工作日上午9時更新。

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