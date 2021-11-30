香港 Google Play 2021年度應用程式　製圖App「PhotoRoom」奪頭籌　最佳遊戲「三國志・戰略版」 (20:22)

最佳App「PhotoRoom」方便製圖

據香港 Google Play介紹，PhotoRoom是集多功能於一身的圖像製作應用程式，可以自動裁剪圖片物件和人像、一按清除背景、選用背景範本等，即使沒有專業的設計技術，亦可製作出精美的圖像。而最受歡迎的應用程式則由天文應用程序「Stellarium Mobile-星圖」、記帳及理財應用程式「簡單記帳」、PhotoRoom獲得。

年度最佳應用程式排行榜上亦有多款生產Apps，包括網站製作及管理應用程式「Wix Owner」、相機及照片編輯工具「Adobe Lightroom」、繪圖應用程式「概念」等。

最佳遊戲「三國志」講求即時策略

獲得2021年度最佳遊戲的「三國志・戰略版（港澳版）」，講求即時策略。玩家須透過調兵遣將，攻佔及囤積資源並有策略地分配利用，解鎖更多玩法和功能強大的建築，一步步建設主城，成為三國豪傑。

另外最受歡迎的遊戲則由「英雄聯盟：激鬥峽谷」、「Pokémon UNITE（寶可夢大集結）」、「三國志・戰略版（港澳版）」獲得。「英雄聯盟：激鬥峽谷」和「Pokémon UNITE」皆是5人對戰5人的MOBA（多人線上戰鬥競技場遊戲）遊戲，講求操作技巧與團隊戰術，與隊友合作奪得勝利。

資料來源：香港 Google Play、美國 Google blog

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