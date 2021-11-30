樂悠咭｜1961年出生者12月1日起可申請樂悠咭　郵寄須12月31日前交表【附申請方法】 (13:30)

政府今日（11月30日）宣布，1961年出生者可在今年12月1日起，申請全新個人八達通卡「樂悠咭」，以享用明年2月27日起的「2元乘車優惠計劃」。合資格者可透過「八達通App」或郵寄表格申請，並要準備身分證及相片。
政府提醒，合資格者若以郵寄方式申請「樂悠咭」，必須在今年12月31日前遞交申請，否則不會在明年2月27日前收到「樂悠咭」以享用2元乘車優惠。
60至64歲長者起可按出生年份分批申請「樂悠咭」（見圖1）。八達通卡有限公司至今共收到約40.4萬份申請，估計佔1957至1960年出生人口約84%。政府呼籲61至64歲逾期尚未申請「樂悠咭」的合資格者盡快遞交申請。
申請方法：
方法一：透過八達通App申請（教學短片）
．下載八達通App
．拍攝並上載身分證正本、彩色護照證件相片
．填妥個人資料
．透過八達通App遞交電子申請表
方法二：郵遞表格申請
．於指定地點（派發地點一覽）索取申請表格：部分港鐵客務中心、運輸署牌照事務處、民政事務處民政諮詢中心、政府資助的長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心；或在網上下載申請表格。
．填妥申請表格，並貼上身分證副本及彩色護照證件相片
．郵遞寄出
申請「樂悠咭」詳情可瀏覽八達通網頁。
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