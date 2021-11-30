樂悠咭｜1961年出生者12月1日起可申請樂悠咭　郵寄須12月31日前交表【附申請方法】 (13:30)

政府今日（11月30日）宣布，1961年出生者可在今年12月1日起，申請全新個人八達通卡「樂悠咭」，以享用明年2月27日起的「2元乘車優惠計劃」。合資格者可透過「八達通App」或郵寄表格申請，並要準備身分證及相片。