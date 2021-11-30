強制檢測｜機場1號客運大樓閘口25至71、荔枝角公園體育館等15地方納強檢【附名單】 (08:05)

於病毒潛伏期間在香港國際機場滯留的輸入個案曾到訪的地方

任何人在11月24日至27日，曾身處下列指明地方，須於12月1日或之前接受強制檢測：

．大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場1號客運大樓5樓橙區或6樓橙區（閘口25-71）的人

屬再次檢測的指明地方

任何人於11月11日下午2時至下午4時，曾身處下列指明地方，須於12月1日或之前接受檢測：

．荔枝角荔灣道1號荔枝角公園體育館

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月16日至11月29日，曾身處下列指明地方逾兩小時，須於12月1日或之前接受強制檢測：

．長沙灣幸福街1號地下浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校

．深水埗石硤尾邨第23座地下116-130號香港耀能協會石硤尾幼兒中心

．沙田新翠邨新傑樓地下5-16號鄰舍輔導會新翠育嬰園

．將軍澳尚德邨尚義樓地下B及C翼協康會陳宗漢紀念中心

．天水圍天耀邨天耀社區中心5樓仁愛堂吳黃鳳英幼稚園暨幼兒園

．觀塘牛頭角道297號花園大廈玉蓮臺2座2樓37室花園大廈浸信會幼兒學校

．北角炮台山道23號北角聖彼得堂幼稚園

．粉嶺華明邨康明樓地下香港保護兒童會利黃瑤璧日託嬰兒園

．石硤尾白田邨盛田樓地下崇真會白田美善幼稚園

．元朗水邊圍邨盈水樓215-220室保良局元朗幼兒學習天地

．赤柱馬坑邨健馬樓地下1號舖聖公會聖彼得堂幼稚園（赤柱分校）／聖彼得堂赤柱幼兒園

．粉嶺祥華邨祥豐樓地下101-108室及113-115室基督教香港信義會祥華幼稚園（正校）

．跑馬地冬青道9號寶血幼稚園