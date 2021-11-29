LV男裝藝術總監Virgil Abloh癌逝　加納移民後代隨母學縫紉　LV首名主導男裝非裔設計師 (13:15)

Virgil的官方Instagram公布，他於2019年證實患上罕見癌症「心臟血管肉瘤」（cardiac angiosarcoma），兩年來他一直自己面對惡疾，接受無數治療，從沒對外透露此事，惜最終不敵癌魔。不少LV粉絲對其死訊感震驚，紛紛湧到LV及Virgil的官方Instagram留言悼念。

Virgil在美國伊利諾伊州出生，父母是加納裔移民。他自小從任職裁縫的母親身上學習縫紉，長大後在威斯康星大學麥迪遜分校取得土木工程學位，其後在伊利諾伊州理工大學完成建築碩士課程。他2009年加入名牌Fendi當實習學徒，展開時裝設計之路，同班學徒有著名饒舌歌手Kanye West，兩人不但成為好友，更開始在時裝界合作，Virgil於2010年加入Kanye West旗下公司任創意總監。

Virgil於2013年創立街頭服品牌Off-White，2018年他出任LV男裝藝術總監，將街頭服帶入高端時裝界。他曾因此於2018年入選《時代》雜誌全球100名最有影響力的人。

（路透社/BBC）