新冠變種Omicron｜多地向南非等國實施入境限制　防Omicron輸入 (18:30)

香港：周六（27日）起將博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維（Malawi）、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋列為A組高風險地區，與南非看齊，曾於21天內逗留上述8地的非香港居民禁止入境；香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，其後要在指定酒店檢疫21天。

美國：禁止14日內曾逗留南非、博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、津巴布韋的大部分外國旅客入境，措施下周一（29日）起實施。

英國：禁止來自南非、博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、納米比亞、津巴布韋的航班入境，從有關地區返國的人須在酒店隔離。

加拿大：禁止來自南非、博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋的外國旅客入境，所有來自這些非洲國家的加拿大人需隔離14日及接受病毒測試。

俄羅斯：禁止來自部分非洲國家和香港的外國人入境，明日（28日）生效。

丹麥：禁止民眾在非必要情況下前往南非等非洲國家。

日本：來自南非、納米比亞、萊索托、伊斯瓦蒂尼、津巴布韋、博茨瓦納的旅客須隔離10日，抵達日本後和隔離期間要接受共4次病毒檢測，措施周六生效。

（德國之聲/路透社/中央社/法新社）

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