強制檢測｜7地點涉新冠輸入個案、4校爆上呼吸道感染　納強制檢測【附名單】 (09:38)

屬再次檢測的指明地方

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月28日或之前接受檢測：

‧大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（10月21日至11月9日）

‧愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼DB01R的巴士（11月8日上午8時至中午12時）

‧中環三號碼頭或大嶼山愉景灣碼頭（10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日凌晨零時至上午2時，或11月8日下午2時至下午5時）

‧大嶼山愉景灣愉景灣國際學校（10月19日至11月9日逗留逾兩小時）

‧大嶼山愉景灣愉景灣國際學校幼稚園（10月19日至11月9日逗留逾兩小時）

‧尖沙嘴廣東道13號海港城香港港威酒店（10月19日至11月9日逗留逾兩小時）

‧大角嘴海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號舖Market Place by Jasons（11月9日中午12時至下午4時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人於11月13日至11月26日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月28日或之前接受強制檢測：

‧紅磡家維邨家禮樓地下香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園

‧何文田天光道2B號賽馬會善樂樓地下及1樓（不包括儲物櫃房）賽馬會善樂學校

‧粉嶺欣盛里2號香海正覺蓮社佛教普光學校

‧牛池灣清水灣道6010地段明愛培立中心及明愛培立學校

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