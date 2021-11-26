火鍋｜打邊爐5健康貼士　營養師：鮮肉代替丸類　前後兩餐減分量「留quota」 (08:28)

打邊爐5健康貼士

1. 清湯烚菜煮熟立即夾起

打邊爐烚菜時，當菜烚熟後即可夾起進食。蔬菜（特別是葉類蔬菜）放在鍋中愈久，愈有可能吸收火鍋中的油分。如想吃得健康一點，打邊爐時可用鴛鴦鍋，用清湯底烚菜，減低蔬菜在其他湯底吸收到的油分。

2. 丸類高脂宜用鮮肉代替

打邊爐不少人愛烚丸類、魚皮餃等，此類食物油分脂肪較高，黃蘊芝建議以鮮肉及新鮮水餃代替。在購買魚滑、蝦滑時，亦應留意其鈉含量。

3. 蘸醬料避揀XO醬沙茶醬

打邊爐蘸醬料，宜避免選擇沙茶醬、XO醬或混醬等高油的醬料；宜盡量選擇醋如柚子醋，味道好且較健康，亦可蘸豉油再加葱、蒜、新鮮辣椒等。

4. 無糖飲品代替果汁酸梅湯

打邊爐配凍飲不一定要喝汽水，可選凍無糖茶、梳打水等較健康的飲料；應避免選高糖分飲料如汽水、加工酸梅湯、果汁等，如想飲汽水可選擇無糖汽水。

5. 火鍋前後正餐吃清淡點

打邊爐難免會「食多咗」，可以在火鍋前後的正餐吃清淡一點，控制進食分量，當作「quota」平衡打邊爐時吸收的熱量和脂肪等。

文：何芍盈

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