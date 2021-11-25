康文署「冬日開懷集」系列節目　賞舞蹈雜技劇場慶佳節｜聖誕好去處2021 (13:33)

聖誕節臨近，康文署呈獻年度合家歡節目「冬日開懷集」，系列於11月至明年2月舉行，本地與海外的表演團體將為觀眾帶來多項節目，包括戲偶、舞蹈、雜技、電影及多媒體劇場等，與觀眾共慶佳節。各節目門票現於城市售票網發售，每次購買上述任何兩個或三個節目之正價門票，分別可享八折或七折優惠。
「冬日開懷集」系列節目包括：
● 蘇格蘭芭蕾舞團（英國）《魔幻舞台》（舞蹈電影）
日期及時間：2021年12月25日下午4時及12月26日晚上8時
地點：葵青劇院演藝廳
票價：60元
節目簡介：一個小男孩無意中走進空無一人的劇院，當他揭開帷幕，劇院頓時化身成嘉年華，並上演芭蕾舞、雜技、雪花飛舞和小丑等精彩表演。
● 幻光奇藝坊（加拿大）《極限都市》（雜技電影）
日期及時間：2021年12月25日晚上8時及12月26日下午4時
地點：葵青劇院演藝廳
票價：60元
節目簡介：在高度現代化的都市場景中，雜技演員和跨媒體藝術家以幽默感和色彩，配合創新的舞台設計、原創音樂和錄像投影，為觀眾帶來驚喜。
● SIRO-A（日本）《百變A君玩樂園》（直播演出）
日期及時間：2022年1月15日晚上7時30分及1月16日下午3時
地點：香港文化中心劇場
票價：180元
節目簡介：藝團成員以舞蹈和有趣默劇形式，結合影像投射、燈光動畫和強勁的電子音樂節拍，為觀眾帶來一個創新、互動多媒體的形體劇場體驗。
「冬日開懷集」系列其他節目見康文署網站；查詢電話：2268 7323。
註：資料以主辦方公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
迪士尼聖誕A Disney Christmas 米奇聖誕舞會+Duffy冬雪巡禮+飄雪舞台+聖誕樹亮燈【短片】
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城
禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場、翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場
蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm