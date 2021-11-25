康文署「冬日開懷集」系列節目　賞舞蹈雜技劇場慶佳節｜聖誕好去處2021 (13:33)

「冬日開懷集」系列節目包括：

● 蘇格蘭芭蕾舞團（英國）《魔幻舞台》（舞蹈電影）

日期及時間：2021年12月25日下午4時及12月26日晚上8時

地點：葵青劇院演藝廳

票價：60元

節目簡介：一個小男孩無意中走進空無一人的劇院，當他揭開帷幕，劇院頓時化身成嘉年華，並上演芭蕾舞、雜技、雪花飛舞和小丑等精彩表演。

● 幻光奇藝坊（加拿大）《極限都市》（雜技電影）

日期及時間：2021年12月25日晚上8時及12月26日下午4時

地點：葵青劇院演藝廳

票價：60元

節目簡介：在高度現代化的都市場景中，雜技演員和跨媒體藝術家以幽默感和色彩，配合創新的舞台設計、原創音樂和錄像投影，為觀眾帶來驚喜。

● SIRO-A（日本）《百變A君玩樂園》（直播演出）

日期及時間：2022年1月15日晚上7時30分及1月16日下午3時

地點：香港文化中心劇場

票價：180元

節目簡介：藝團成員以舞蹈和有趣默劇形式，結合影像投射、燈光動畫和強勁的電子音樂節拍，為觀眾帶來一個創新、互動多媒體的形體劇場體驗。

「冬日開懷集」系列其他節目見康文署網站；查詢電話：2268 7323。

註：資料以主辦方公布為準

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