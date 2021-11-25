澳洲Coffin Bay生蠔受污染　食安中心建議75度以上烹煮30秒殺副溶血性弧菌 (12:02)

澳洲近日回收懷疑受副溶血性弧菌污染的Coffin Bay養殖區即食Pacific生蠔。食安中心調查發現，5個進口商曾進口受影響產品到港，並已指示業界停售、下架及回收受影響產品。
5個曾進口受影響生蠔進口商名稱及熱線如下：
環球海產有限公司（2911 4989）
毅行海產有限公司（6732 0690）
姬富亞洲有限公司（2423 5118）
澳利高食品有限公司（2552 9266）
Pacific Gourmet Limited（2511 1034）
食安中心指出，副溶血性弧菌喜歡在鹹水中生活，常見於魚類及貝類海產居住的河口和近岸水域。副溶血性弧菌是香港其中一種引致食物中毒的主要致病菌，徵狀包括腹痛、腹瀉和嘔吐等，有時會輕微發燒。由於蠔以過濾大量海水的方式進食，如果養蠔或採蠔的水域水質帶有病原體（例如副溶血性弧菌），該些物質便會在蠔的體內積聚。食安中心建議，在攝氏75度以上烹煮食物至少30秒，可殺死副溶血性弧菌。
長者幼童宜避免食生蠔
食安中心提醒生或未徹底煮熟的蠔是高風險食物，孕婦、幼童、長者、免疫力弱者及肝病患者等容易受感染的人，應避免進食。
（消委會/食安中心）
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