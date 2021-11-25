飲牛奶防骨質疏鬆　消委會：牛奶配碳水化合物或有助睡眠 (08:24)

消委會引述中國營養學會的《中國居民膳食營養素參考攝入量》建議，成人每日應攝入800毫克鈣，有助預防患上骨質疏鬆。按衛生署資料，一杯240毫升的全脂奶和脫脂奶分別含276毫克及299毫克鈣。

4方法牛奶融日常飲食吸收鈣質

若然不是經常飲奶，消委會建議嘗試將牛奶融入日常飲食，以吸收足夠的鈣質：

．奶昔：將水果及低脂奶／脫脂奶混合打成奶昔

．咖啡奶茶：以低脂奶／脫脂奶取代植脂奶

．麥皮：煮麥皮時，以低脂奶／脫脂奶取代水，再以乾果代替砂糖，可減少攝取游離糖

．炒蛋：炒蛋加入低脂奶／脫脂奶，可令口感更嫩滑

飲牛奶助睡眠？

消委會指出，牛奶含有色氨酸（tryptophan），是大腦用來建立令人平靜、放鬆並準備睡眠的血清素（serotonin）和褪黑激素（melatonin）的原料。含豐富碳水化合物的食物能使身體釋放胰島素，胰島素能幫助色氨酸進入大腦，對睡眠產生影響。因此，吃足夠的碳水化合物，配合含有色氨酸的蛋白質（例如牛奶），可能有助睡眠。

除牛奶外，其他食物如香蕉、乳酪、杏仁、雞蛋、魚肉和牛肉等，也含有色氨酸。不過，喝牛奶或吃含有色氨酸的食物幫助入睡，不一定人人都奏效，如果有長期睡眠問題，最好諮詢醫生意見。

（消委會/衛生署）