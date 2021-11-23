強制檢測｜港威商場翡翠拉麵小籠包涉新冠確診個案再強檢　5校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (21:00)

政府今晚（23日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將早前曾強制檢測、有新型冠狀病毒確診者曾到訪的一個地點，再次納入強檢；另有5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強制檢測。
屬再次檢測的指明地方
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月25日或之前接受檢測：
．尖沙嘴廣東道3至27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包（11月6日中午12時至下午6時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人11月10日至11月23日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月25日或之前接受強制檢測：
．粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校
．沙田廣源邨廣榕樓地下九龍城浸信會禧年幼稚園
．大埔新興花園地下明雅國際幼兒學校╱幼兒園
任何人11月10日至11月23日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月25日或之前接受強制檢測：
．北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學一年級
．沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校六年級
新冠肺炎 相關報道：
安心出行｜進入食肆、健身中心等處所 12月9日起必須用安心出行
相關字詞﹕強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介