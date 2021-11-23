強制檢測｜港威商場翡翠拉麵小籠包涉新冠確診個案再強檢　5校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (21:00)

屬再次檢測的指明地方

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月25日或之前接受檢測：

．尖沙嘴廣東道3至27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包（11月6日中午12時至下午6時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人11月10日至11月23日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月25日或之前接受強制檢測：

．粉嶺華明邨富明樓地下明愛香港崇德社幼兒學校

．沙田廣源邨廣榕樓地下九龍城浸信會禧年幼稚園

．大埔新興花園地下明雅國際幼兒學校╱幼兒園

任何人11月10日至11月23日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月25日或之前接受強制檢測：

．北角寶馬山道校園徑6號鰂魚涌小學一年級

．沙田禾輋邨禾輋街11號天主教聖華學校六年級

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