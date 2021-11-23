賞花︱玫瑰、月季有幾似？香港公園12月辦薔薇科植物展　近距離睇真啲 (20:00)

康文署轄下香港公園霍士傑溫室將於12月舉辦薔薇科植物主題展覽，展出包括玫瑰、月季、枇杷、桃和石斑木等50多種共600多株薔薇科植物，讓市民有機會近距離觀賞。薔薇科植物中，外表相似的玫瑰和月季容易令人混淆，康文署教大家如何分辨：
玫瑰、月季的分別
玫瑰︰長有厚葉，葉片有皺紋、葉脈下陷，莖上有密集的銳刺。
月季︰葉面平滑而有光澤，莖上少刺。
枇杷、桃、石斑木各有美態
枇杷︰果實呈圓、橢圓或倒卵形，淡黃或橙黃色的果皮表面有絨毛；因其果實的形狀似樂器琵琶，故又名琵琶果。
桃︰有披針形的葉片，葉緣呈細鋸齒狀。桃會在春季開花，花色有白、紅和粉紅，美艷動人。
石斑木︰又名春花，其橢圓形葉片質厚並帶有光澤，葉緣有細鋸齒，葉背網脈清晰；石斑木花色清雅，常用於製作盆景。
香港公園霍士傑溫室薔薇科植物展覽
日期︰2021年12月1日至2022年1月9日
時間︰上午9時至下午5時
費用︰免費入場
地點︰中區紅棉路19號香港公園霍士傑溫室
賞花：
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