賞花︱玫瑰、月季有幾似？香港公園12月辦薔薇科植物展　近距離睇真啲 (20:00)

玫瑰、月季的分別

玫瑰︰長有厚葉，葉片有皺紋、葉脈下陷，莖上有密集的銳刺。

月季︰葉面平滑而有光澤，莖上少刺。

枇杷、桃、石斑木各有美態

枇杷︰果實呈圓、橢圓或倒卵形，淡黃或橙黃色的果皮表面有絨毛；因其果實的形狀似樂器琵琶，故又名琵琶果。

桃︰有披針形的葉片，葉緣呈細鋸齒狀。桃會在春季開花，花色有白、紅和粉紅，美艷動人。

石斑木︰又名春花，其橢圓形葉片質厚並帶有光澤，葉緣有細鋸齒，葉背網脈清晰；石斑木花色清雅，常用於製作盆景。

香港公園霍士傑溫室薔薇科植物展覽

日期︰2021年12月1日至2022年1月9日

時間︰上午9時至下午5時

費用︰免費入場

地點︰中區紅棉路19號香港公園霍士傑溫室

賞花：

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