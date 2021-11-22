「雪姨」購CHANEL聖誕月曆開箱「崩潰」片廣傳　話你知「聖誕月曆」是什麼？ (13:42)

問：Advent calendar是什麼？

答：Advent calendar一般俗稱為「聖誕月曆」。根據牛津字典，「Advent calendar」是「基督降臨曆」，「advent」本身解作重要的事、人或發明等的出現或來到；「Advent」是「將臨期」，是教會慶祝基督降臨的「準備期」，由聖誕節前4個星期開始。將臨期首天是「Advent Sunday」，那是每年最接近（前或後）11月30日的星期日，今年的將臨期第一日是11月28日。

問：為何會有Advent calendar？

答：這是倒數聖誕節開始的日子，西方有些教堂會擺放將臨期花環，並附以5支蠟燭，4支代表聖誕節前的4個星期日，餘下一支代表聖誕節當日。有基督徒會在家中燃點將臨期蠟燭。即使不是基督徒，有人也會以聖誕月曆用作展望聖誕節。市面上有琳瑯滿目的聖誕月曆，不少包含朱古力，有的更或有芝士、珠寶等。

在香港，不少品牌會趁聖誕推出聖誕月曆。「雪姨」購入的CHANEL N°5 Advent calendar，相關網頁有說明盒內的物品，當中有至少5項是貼紙，以及磁石書籤及書籤、鑰匙扣、迷你版香水和潤手霜等。

資料來源：BBC/CHANEL網頁/牛津字典第7版/香港聖公會網站/「iamsnowwhitewhite」Instagram直播