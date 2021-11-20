強制檢測｜國泰城等6地點涉新冠個案強檢　一校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (08:59)

政府昨晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將涉初步確診輸入新型冠狀病毒個案一個地點，納入強制檢測；早前曾強制檢測、有新型冠狀病毒確診者曾到訪的5個地點，再次納入強檢。另有一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強制檢測。
初步確診輸入個案曾到訪的地方
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月20日或之前接受檢測：
．元朗康樂路19號鈞德樓2樓F及G室元福X光化驗中心（11月13日上午11時至下午1時）
屬再次檢測的指明地方
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月20日或之前接受檢測：
．尖沙嘴廣東道13號海港城香港港威酒店（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）
．大嶼山赤鱲角觀景路8號國泰城（10月21日至11月9日）
．大角嘴海景街46號地下Corner Stop Bar（10月31日下午5時至下午7時）
．大角嘴海輝道11號奧海城一期106號舖居食屋「和民」（10月31日下午6時至下午8時）
．大角嘴海庭道18號奧海城二期地下G1及G10號舖Market Place by Jasons（11月9日中午12時至下午4時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人11月6日至11月19日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月21日或之前接受強制檢測：
．沙田穗禾路31號明愛樂群學校
新冠肺炎 相關報道：
新冠肺炎｜港增一輸入個案帶L452R 菲律賓抵港曾打兩針科興
內蒙抵港速遞件包裝檢新冠 貨倉樣本檢測陰性 專家：開箱勿摸口鼻
相關字詞﹕強制檢測 強制檢測大廈 強制檢測大廈名單 強制檢測群組 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 編輯推介