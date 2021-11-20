強制檢測｜國泰城等6地點涉新冠個案強檢　一校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (08:59)

政府昨晚（19日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將涉初步確診輸入新型冠狀病毒個案一個地點，納入強制檢測；早前曾強制檢測、有新型冠狀病毒確診者曾到訪的5個地點，再次納入強檢。另有一間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強制檢測。