長者日｜11月21日長者日　港鐵、巴士、渡輪等各類優惠一覽【附連結】 (22:35)

●港鐵

65歲或以上長者，於長者日可憑長者八達通或其個人八達通免費搭港鐵。【詳情按此】

●九巴

九巴於11月的周六及周日舉行「長者過海線免費乘車日」，為長者提供免費過海乘車優惠。65歲或以上長者乘客，可以「先搭後回贈」的方式，乘搭81條由九巴營運的過海巴士線。長者乘搭時須以「長者八達通卡」或八達通產品繳付車資，然後在第10個工作天後至30天內，透過八達通App或八達通服務站，拍卡領回原來車資。【詳情按此】

●新巴城巴

65歲或以上的長者出示香港身分證或長者咭，可於11月21日免費乘搭城巴及新巴所有路線（城巴出租、僱員及旅遊觀光巴士服務除外）。【詳情按此】

●新渡輪

長者只需出示長者咭，11月21日即可免費乘搭下列新渡輪航線的普通渡輪普通客位：中環-長洲、中環-梅窩、橫水渡（坪洲-梅窩-芝麻灣-長洲）、北角-紅磡、北角-九龍城【詳情按此】

●天星小輪

凡出示長者咭或香港身分證的65歲或以上長者，於11月21日與一名陪同者可免費乘搭天星小輪。【詳情按此】

●港九小輪

65歲或以上長者11月21日可免費乘搭往來中環與榕樹灣、中環與索罟灣及中環與坪洲航線的渡輪，入閘前須出示長者咭或香港身分證，長者及一名同行的照顧者可免費乘船。切勿自行使用八達通入閘。【詳情按此】

●電車

長者於11月21日乘搭電車，下車時向車長出示長者卡或香港身分證可免費。電車公司提醒勿用長者八達通卡，因收費器不能識別長者八達通卡為免費。【詳情按此】

●海洋公園

65歲或以上長者11月21日到售票處出示長者咭或身分證，可免費換領一張即日門票。一名同行者亦可以優惠價（成人$249、小童$125）購買即日門票。

●天際100

天際100香港觀景台即日起至11月30日推出「天際樂齡遊」優惠，11月逢周一至周五上午10時至中午12時，65歲或以上長者到天際100一樓票務大堂，出示有效香港居民身分證或長者咭，即可免費獲贈天際100入場門票；於11月21日長者日當天，長者更可享全日免費入場優惠。【詳情按此】

●香港摩天輪

65歲或以上長者11月21日可免費換領一張即日門票，需在售票處出示長者咭或身分證。

●昂坪360

65歲或以上長者11月21日可以優惠價$20，購買來回纜車門票（標準車廂），需在售票處出示長者咭或身分證。