強制檢測｜愉景灣碼頭等10地點涉確診個案再強檢　4校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (21:44)

屬再次檢測的指明地方

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月20日或之前接受檢測：

．中環金融街8號國際金融中心1樓1015號舖Pret A Manger（11月8日下午1時至下午6時）

．金鐘金鐘道95號統一中心3樓運輸署香港牌照事務處（11月8日中午12時至下午3時）

．大嶼山赤鱲角暢航路1號香港國際機場一號客運大樓7T102、8T005A 及8T005號舖麥當勞（10月31日凌晨2時至上午6時）

．乘搭任何由愉景廣場巴士總站開出往東涌站巴士總站路線號碼 DB01R 的巴士（11月8日上午8時至中午12時）

．中環三號碼頭或大嶼山愉景灣碼頭（10月29日下午5時至下午7時、10月29日下午11時至下午11時59分、10月30日零時至凌晨2時或11月8日下午2時至下午5時）

．大嶼山愉景灣國際學校（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．大嶼山愉景灣國際學校幼稚園（10月19日至11月9日期間逗留逾兩小時）

．尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓306號舖鼎泰豐（11月8日中午12時至下午3時）

．尖沙嘴梳士巴利道3號星光行東翼2樓潮庭（11月8日下午7時至下午11時）

．香港仔黃竹坑道108號黃竹坑遊樂場（11月8日下午5時至下午9時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人11月5日至11月18日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月20日或之前接受強制檢測：

．深水埗海麗邨海麗商場1樓114號仁愛堂龐盧淑燕幼稚園

．大嶼山東涌東涌海濱路12號藍天海岸地下K01號舖陽島幼稚園（東涌分校）

．馬鞍山錦泰苑錦泰商場1樓OT KG01室崇真會美善幼稚園（馬鞍山）

任何人11月5日至11月18日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月20日或之前接受強制檢測：

．太古城太豐路5-7號德思齊加拿大國際學校六年級

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