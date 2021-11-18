月偏食｜11月19日黃昏現月偏食　面向東及東北方觀賞較佳【附直播連結】 (08:09)

本港上空於11月19日傍晚出現月偏食，面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞月食過程的最佳位置，在香港可觀測偏食中後段起的過程。另外，該夜滿月頗接近「遠地點」，月球看上去會比平時小。太空館會於當日下午5時半開始，在YouTube直播月食過程。市民亦可瀏覽「康文＋＋＋」facebook專頁同步觀賞。
是次月偏食詳情如下：（時間／現象／方向）
‧下午5時38分／月出／東北偏東
‧下午5時39分／日落／西南偏西
‧下午6時47分／復圓／東北偏東
‧下午8時06分／半影食終／東
月食拍攝貼士：
市民可把相機安裝在腳架上，把焦點調至無限遠進行拍攝或以即時預覽模式對焦，同時關閉閃光燈功能，否則會讓相機錯誤測光。由於月球視面積很小，如相機沒有高倍的變焦功能或長焦距鏡頭，拍出來的月球也只是個小圓點。無論使用長或短焦距拍攝，由於月全食不同階段的光度變化很大，需注意調整曝光配合。
（天文台/可觀自然教育中心暨天文館）
月食 相關報道：
血月月全食＋超級月亮｜超級血月掛夜空【短片．多圖】（2021年5月26日）
半影月食明日凌晨出現 天文台解構月食成因【短片】（2020年6月5日）
熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm