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月偏食｜11月19日黃昏現月偏食　面向東及東北方觀賞較佳【附直播連結】 (08:09)

本港上空於11月19日傍晚出現月偏食，面向東及東北方而沒有障礙物的地點是觀賞月食過程的最佳位置，在香港可觀測偏食中後段起的過程。另外，該夜滿月頗接近「遠地點」，月球看上去會比平時小。太空館會於當日下午5時半開始，在YouTube直播月食過程。市民亦可瀏覽「康文＋＋＋」facebook專頁同步觀賞。

是次月偏食詳情如下：（時間現象方向）

‧下午5時38分月出東北偏東

‧下午5時39分日落西南偏西

‧下午6時47分復圓東北偏東

‧下午8時06分半影食終

月食拍攝貼士：

市民可把相機安裝在腳架上，把焦點調至無限遠進行拍攝或以即時預覽模式對焦，同時關閉閃光燈功能，否則會讓相機錯誤測光。由於月球視面積很小，如相機沒有高倍的變焦功能或長焦距鏡頭，拍出來的月球也只是個小圓點。無論使用長或短焦距拍攝，由於月全食不同階段的光度變化很大，需注意調整曝光配合。

（天文台/可觀自然教育中心暨天文館）

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