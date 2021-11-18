月偏食｜11月19日黃昏現月偏食　面向東及東北方觀賞較佳【附直播連結】 (08:09)

是次月偏食詳情如下：（時間 ／現象 ／方向）

‧下午5時38分 ／月出 ／東北偏東

‧下午5時39分 ／日落 ／西南偏西

‧下午6時47分 ／復圓 ／東北偏東

‧下午8時06分 ／半影食終 ／東

月食拍攝貼士：

市民可把相機安裝在腳架上，把焦點調至無限遠進行拍攝或以即時預覽模式對焦，同時關閉閃光燈功能，否則會讓相機錯誤測光。由於月球視面積很小，如相機沒有高倍的變焦功能或長焦距鏡頭，拍出來的月球也只是個小圓點。無論使用長或短焦距拍攝，由於月全食不同階段的光度變化很大，需注意調整曝光配合。

（天文台/可觀自然教育中心暨天文館）

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