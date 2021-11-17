強制檢測｜海洋公園等4地點涉新冠確診個案再強檢　5校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (23:07)

政府今晚（17日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），將早前曾強制檢測、涉及新型冠狀病毒確診者曾到訪的4個地點，再次納入強檢。另有5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，亦納入強制檢測。
屬再次檢測的指明地方
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月19日或之前接受檢測：
．將軍澳毓雅里寶翠公園（10月30日下午4時至晚上10時）
．尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓302號舖CoCo壹番屋（11月7日中午12時至下午2時）
．香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（11月7日下午2時至晚上7時）
．尖沙嘴棉登徑8號地下G01及G02號舖Eric Kayser（11月7日上午8時至下午1時）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人11月4日至11月17日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月19日或之前接受強制檢測：
．西灣河鯉景灣鯉景道51號明愛樂義學校
．西營盤高街97B號救恩學校（幼稚園部）
．九龍塘窩打老道151-153號地下耀中國際幼稚園（窩打老道）
任何人11月4日至11月17日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月19日或之前接受強制檢測：
．觀塘順安邨屋邨小學第一校舍基督教聖約教會堅樂第二小學四年級
．荃灣柴灣角荃景圍安賢街12-20號保良局李城璧中學三年級
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