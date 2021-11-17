強制檢測｜海洋公園等4地點涉新冠確診個案再強檢　5校爆上呼吸道感染強制檢測【附名單】 (23:07)

屬再次檢測的指明地方

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月19日或之前接受檢測：

．將軍澳毓雅里寶翠公園（10月30日下午4時至晚上10時）

．尖沙嘴廣東道30號新港中心3樓302號舖CoCo壹番屋（11月7日中午12時至下午2時）

．香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園（11月7日下午2時至晚上7時）

．尖沙嘴棉登徑8號地下G01及G02號舖Eric Kayser（11月7日上午8時至下午1時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人11月4日至11月17日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月19日或之前接受強制檢測：

．西灣河鯉景灣鯉景道51號明愛樂義學校

．西營盤高街97B號救恩學校（幼稚園部）

．九龍塘窩打老道151-153號地下耀中國際幼稚園（窩打老道）

任何人11月4日至11月17日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月19日或之前接受強制檢測：

．觀塘順安邨屋邨小學第一校舍基督教聖約教會堅樂第二小學四年級

．荃灣柴灣角荃景圍安賢街12-20號保良局李城璧中學三年級

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