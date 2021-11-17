香港郵政2022年1月至6月特別郵票一覽　主題涵虎年、冬奧、大灣區 (15:16)

「歲次壬寅（虎年）」（發行日期：2022年1月18日）：均以虎為造型的工藝品作設，以福虎賀歲，喜迎新春。

「十二生肖金銀郵票小型張——健牛福虎」（發行日期：2022年1月18日）：意為丑牛辭舊歲，寅虎迎新春。健牛與福虎配對成雙，共賀新年。

「2022年北京第24屆冬季奧林匹克運動會」（發行日期：2022年2月4日）：是紀念中國第一次舉辦冬季奧運會，主題展示不同比賽項目。

「粵港澳大灣區發展」（發行日期：2022年2月18日）：展示大灣區的最新發展，並為香港帶來新的機遇。

「中國航天發展」（發行日期：2022年4月21日）：描繪中國航天自1970年起的重大發展里程。以宇宙設計的橢圓形郵票小型張內含兩枚圓形郵票，好像透過宇宙船的窗戶觀看太空。

「香港懷舊小食II」（發行日期：2022年5月26日）：展示更多經典的小食，包括燒賣、蛋撻、生菜魚肉、格仔餅、龍鬚糖、馬仔、芝麻卷等，豐富多樣，令人回味無窮。

「香港故宮文化博物館」（發行日期：2022年6月30日）：郵票展示博物館來自故宮博物院的珍貴藏品。