麻鷹｜本港麻鷹愛市區盤旋　專吃腐肉為大自然清道夫 (17:25)

麻鷹特徵

．全長約50至69厘米（翼展約150厘米），身體褐色，常高飛，利用上升氣流盤旋滑翔，尾部開叉，滑翔時經常扭動尾巴

．經常在天空盤旋，在本港市區的天空十分常見

．有時發出頗長的嘯聲

．部分屬留鳥，亦有部分從北方飛來香港越冬

分布

．港島半山馬己仙峽附近

．西貢碼頭對出的無人小島羊洲（面積約5公頃），曾紀錄有400多隻麻鷹

習性

．攫食海面上漂浮的腐肉、魚屍、鳥類及小型動物，是大自然的清道夫，對保持食物鏈的完整性和清潔有巨大貢獻

．喜歡在晚間群聚歇息

繁殖期

．本港繁殖的麻鷹約於1至3月開始求偶及築巢；2至5月孵蛋、育雛；幼鳥4至6月間離巢，但此後的數個月仍需依賴雙親餵哺。6至7月開始，麻鷹的幼鳥與成鳥會於黃昏時匯聚一起

數量

2019年：平均記錄有125隻麻鷹，其中11月曾記錄有383隻

2018年：平均記錄有120隻麻鷹，其中1月曾記錄有341隻

2017年下半年：平均記錄有104隻麻鷹，其中12月曾記錄有330隻

資料來源：康文署、綠色力量、生態教育及資源中心

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