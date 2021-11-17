麻鷹｜本港麻鷹愛市區盤旋　專吃腐肉為大自然清道夫 (17:25)

昨日（16日）凌晨，九巴68X駛經大欖隧道轉車站時，一隻麻鷹撞向巴士上層右車頭，車頭檔風玻璃爆裂，麻鷹屍體吊掛在巴士樹擋位置（相關報道：麻鷹大欖撞九巴 屍體吊掛樹擋）。明報電子平台組整理了有關麻鷹的資料。麻鷹（又稱黑鳶）是香港最常見猛禽，香港更是全球少數地方，可以在市區近距離觀看麻鷹。每年1月，生態教育及資源中心會舉行「香港麻鷹節」，讓更多人認識這群空中王者。
麻鷹特徵
．全長約50至69厘米（翼展約150厘米），身體褐色，常高飛，利用上升氣流盤旋滑翔，尾部開叉，滑翔時經常扭動尾巴
．經常在天空盤旋，在本港市區的天空十分常見
．有時發出頗長的嘯聲
．部分屬留鳥，亦有部分從北方飛來香港越冬
分布
．港島半山馬己仙峽附近
．西貢碼頭對出的無人小島羊洲（面積約5公頃），曾紀錄有400多隻麻鷹
習性
．攫食海面上漂浮的腐肉、魚屍、鳥類及小型動物，是大自然的清道夫，對保持食物鏈的完整性和清潔有巨大貢獻
．喜歡在晚間群聚歇息
繁殖期
．本港繁殖的麻鷹約於1至3月開始求偶及築巢；2至5月孵蛋、育雛；幼鳥4至6月間離巢，但此後的數個月仍需依賴雙親餵哺。6至7月開始，麻鷹的幼鳥與成鳥會於黃昏時匯聚一起
數量
2019年：平均記錄有125隻麻鷹，其中11月曾記錄有383隻
2018年：平均記錄有120隻麻鷹，其中1月曾記錄有341隻
2017年下半年：平均記錄有104隻麻鷹，其中12月曾記錄有330隻
資料來源：康文署、綠色力量、生態教育及資源中心