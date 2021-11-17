強制檢測｜迪士尼樂園等38地點／巴士納強檢【附名單】 (13:45)

【13:45更新】政府今午（17日）修訂昨晚（16日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出的強制檢測公告，將涉及潛伏期曾在港逗留的三宗輸入個案及兩宗初步確診輸入個案曾身處的33個指明地方／巴士路線，以及爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的5間學校，納入新型冠狀病毒強制檢測。
任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月18日或之前接受檢測：
於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方
．柴灣柴灣道233號新翠花園4座（10月25日至11月16日逗留逾兩小時）
．香港仔海傍道3號逸港居3座（10月26日至11月16日逗留逾兩小時）
．香港迪士尼樂園度假區香港迪士尼樂園（11月14日上午11時至下午6時期間逗留）
．柴灣盛泰道100號杏花新城2樓204號舖稻香（11月13日上午10時至下午3時期間逗留）
．柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈地下及1樓柴灣街市（11月8日至12日的上午8時至上午10時期間逗留）
．柴灣怡豐街33號地下漁灣街市（11月8日至12日的上午8時至上午10時期間逗留）
．灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓入境事務處（11月5日下午1時至下午4時期間逗留）
．灣仔軒尼詩道245-251號守時商業大廈5樓B室東南醫學檢驗有限公司（11月5日上午11時至下午1時期間逗留）
．銅鑼灣希慎道2至4號蟾宮大廈1樓112至113室阿信女傭（11月5日中午12時至下午3時期間逗留）
．香港仔東勝道7號地下潮苑餐廳（11月16日上午9時至中午12時期間逗留）
．天后電氣道22-52號金殿大廈1樓御名軒（11月15日下午6時至下午11時期間逗留）
．香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期1樓龍薈（11月15日上午8時至上午11時期間逗留）
．香港仔南寧街6-12號香港仔中心第4期1樓14號舖靠得住粥麵小館（11月13日上午8時至上午10時期間逗留）
．銅鑼灣百德新街24-36號周大福（翡翠明珠廣場分店）（11月12日下午3時至下午6時或11月13日下午2時至下午4時期間逗留）
．銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓15樓基道書樓（11月13日下午4時至下午6時期間逗留）
．銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈地下A號舖翠苑甜品專家（11月13日下午5時至下午6時期間逗留）
．香港仔香港仔大道171號金豐大廈地下香港仔郵政局（11月12日上午10時至上午11時期間逗留）
．灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心（11月12日中午12時至下午2時期間逗留）
．銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下6號舖三才魚蛋粉麵（11月12日下午6時至下午8時期間逗留）
．新蒲崗爵祿街33號Port33 2樓帝豪中菜廳（11月11日中午12時至下午3時期間逗留）
．任何由利東邨開出往香港仔（成都道）路線號碼98的巴士（11月15日上午8時至上午10時期間乘搭）
．任何由薄扶林置富花園開出往北角碼頭路線號碼38的巴士（11月15日下午6時至下午7時期間乘搭）
．任何由北角碼頭開出往薄扶林置富花園路線號碼38的巴士（11月15日下午9時至下午10時期間乘搭）
．任何由銅鑼灣（摩頓台）開出往華貴邨路線號碼72的巴士（11月12日下午6時至下午8時或11月13日下午6時至下午7時期間乘搭）
．任何由華貴邨開出往銅鑼灣（摩頓台）路線號碼72的巴士（11月12日上午11時至中午12時期間乘搭）
．香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期2樓新光宴會廳（11月14日中午12時至下午4時期間逗留）
．任何由柴灣東工業區開出往興民邨路線號碼20M的專線小巴（11月7日下午5時至下午6時期間乘搭）
．柴灣大潭道188號興民邨民富樓（11月7日下午6時至下午8時）
．新蒲崗景福街118號景泰苑（11月11日下午2時至下午5時）
屬再次檢測的指明地方
．灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處（10月28日上午10時至下午3時期間逗留）
．尖沙嘴漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康（10月29日下午1時至下午4時期間逗留）
．尖沙嘴彌敦道63號國際廣場G3A-G3C及UG3-UG4號舖Marks & Spencer（10月29日下午1時至下午4時期間逗留）
．尖沙嘴廣東道3–27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包（11月6日中午12時至下午6時期間逗留）
爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校
任何人11月3日至11月16日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月18日或之前接受強制檢測：
．沙田文禮路23-25號地下明愛沙田幼兒學校
．灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心1字樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心
．堅尼地城蒲飛路27號堅尼地城明愛服務中心A座2樓，B座1樓部份、M1樓部分、2樓明愛堅尼地城幼兒學校
．元朗錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園
任何人11月3日至11月16日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月18日或之前接受強制檢測：
．香港半山區香雪道7號己連拿小學一年級
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