強制檢測｜迪士尼樂園等38地點／巴士納強檢【附名單】 (13:45)

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月18日或之前接受檢測：

於病毒潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案曾到訪的地方

．柴灣柴灣道233號新翠花園4座（10月25日至11月16日逗留逾兩小時）

．香港仔海傍道3號逸港居3座（10月26日至11月16日逗留逾兩小時）

．香港迪士尼樂園度假區香港迪士尼樂園（11月14日上午11時至下午6時期間逗留）

．柴灣盛泰道100號杏花新城2樓204號舖稻香（11月13日上午10時至下午3時期間逗留）

．柴灣柴灣道338號柴灣市政大廈地下及1樓柴灣街市（11月8日至12日的上午8時至上午10時期間逗留）

．柴灣怡豐街33號地下漁灣街市（11月8日至12日的上午8時至上午10時期間逗留）

．灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓入境事務處（11月5日下午1時至下午4時期間逗留）

．灣仔軒尼詩道245-251號守時商業大廈5樓B室東南醫學檢驗有限公司（11月5日上午11時至下午1時期間逗留）

．銅鑼灣希慎道2至4號蟾宮大廈1樓112至113室阿信女傭（11月5日中午12時至下午3時期間逗留）

．香港仔東勝道7號地下潮苑餐廳（11月16日上午9時至中午12時期間逗留）

．天后電氣道22-52號金殿大廈1樓御名軒（11月15日下午6時至下午11時期間逗留）

．香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期1樓龍薈（11月15日上午8時至上午11時期間逗留）

．香港仔南寧街6-12號香港仔中心第4期1樓14號舖靠得住粥麵小館（11月13日上午8時至上午10時期間逗留）

．銅鑼灣百德新街24-36號周大福（翡翠明珠廣場分店）（11月12日下午3時至下午6時或11月13日下午2時至下午4時期間逗留）

．銅鑼灣禮頓道119號公理堂大樓15樓基道書樓（11月13日下午4時至下午6時期間逗留）

．銅鑼灣波斯富街83號波斯富大廈地下A號舖翠苑甜品專家（11月13日下午5時至下午6時期間逗留）

．香港仔香港仔大道171號金豐大廈地下香港仔郵政局（11月12日上午10時至上午11時期間逗留）

．灣仔寶靈頓道21號鵝頸街市1樓鵝頸熟食中心（11月12日中午12時至下午2時期間逗留）

．銅鑼灣渣甸坊48號采怡閣地下6號舖三才魚蛋粉麵（11月12日下午6時至下午8時期間逗留）

．新蒲崗爵祿街33號Port33 2樓帝豪中菜廳（11月11日中午12時至下午3時期間逗留）

．任何由利東邨開出往香港仔（成都道）路線號碼98的巴士（11月15日上午8時至上午10時期間乘搭）

．任何由薄扶林置富花園開出往北角碼頭路線號碼38的巴士（11月15日下午6時至下午7時期間乘搭）

．任何由北角碼頭開出往薄扶林置富花園路線號碼38的巴士（11月15日下午9時至下午10時期間乘搭）

．任何由銅鑼灣（摩頓台）開出往華貴邨路線號碼72的巴士（11月12日下午6時至下午8時或11月13日下午6時至下午7時期間乘搭）

．任何由華貴邨開出往銅鑼灣（摩頓台）路線號碼72的巴士（11月12日上午11時至中午12時期間乘搭）

．香港仔南寧街1-5號香港仔中心第3期2樓新光宴會廳（11月14日中午12時至下午4時期間逗留）

．任何由柴灣東工業區開出往興民邨路線號碼20M的專線小巴（11月7日下午5時至下午6時期間乘搭）

．柴灣大潭道188號興民邨民富樓（11月7日下午6時至下午8時）

．新蒲崗景福街118號景泰苑（11月11日下午2時至下午5時）

屬再次檢測的指明地方

．灣仔告士打道7號入境事務大樓2樓入境事務處（10月28日上午10時至下午3時期間逗留）

．尖沙嘴漆咸道南17-19號帝后廣場地庫惠康（10月29日下午1時至下午4時期間逗留）

．尖沙嘴彌敦道63號國際廣場G3A-G3C及UG3-UG4號舖Marks & Spencer（10月29日下午1時至下午4時期間逗留）

．尖沙嘴廣東道3–27號海港城港威商場3樓3328號舖翡翠拉麵小籠包（11月6日中午12時至下午6時期間逗留）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人11月3日至11月16日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月18日或之前接受強制檢測：

．沙田文禮路23-25號地下明愛沙田幼兒學校

．灣仔皇后大道東282號鄧肇堅醫院社區日間醫療中心1字樓香港基督教服務處摩理臣山兒童發展中心

．堅尼地城蒲飛路27號堅尼地城明愛服務中心A座2樓，B座1樓部份、M1樓部分、2樓明愛堅尼地城幼兒學校

．元朗錦上路吳家村83A聖公會聖約瑟堂幼稚園

任何人11月3日至11月16日曾就讀以下學校指明級別，以及曾面授該等學生的教師，須於11月18日或之前接受強制檢測：

．香港半山區香雪道7號己連拿小學一年級