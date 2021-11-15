強制檢測｜凍房員工11月17日起須定期接受新冠檢測　19地點納強檢【附名單】 (22:57)

由11月17日起須定期檢測的凍房從業員，包括工作或提供服務期間會進入凍房範圍內以冷藏方式儲存食品的倉庫，或接觸到或涉及裝卸需要冷藏食品的凍房工作人員。已完成接種新冠疫苗者須每3日檢測一次，未完成接種者須每日檢測。

涉及確診個案、屬再次檢測的指明地方

任何人於以下指明日期及時間曾身處下列指明地方，須於11月17日或之前接受檢測：

．尖沙嘴廣東道30號新港中心G38B、C、D及139B、C、F號舖H&M（10月28日上午11時至下午3時）

．尖沙嘴海港城太平洋會3樓紫荊閣（11月5日晚上6時至11時59分）

．尖沙嘴梳士巴利道18號K11人文購物藝術館（11月4日下午3時至晚上10時）

．尖沙嘴海港城太平洋會1樓（11月4日中午12時至下午4時）

爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案的學校

任何人11月2日至11月15日曾身處下列指明地方逾兩小時，須於11月17日或之前接受強制檢測：

．沙田沙田正街11-17號偉華中心3字樓平台平安福音堂幼稚園

．觀塘瑞和街71號地下至3樓聖公會聖巴拿巴堂幼稚園

．深水埗順寧道16號樂年花園第7座地下雅各中英文幼稚園（深水埗校）╱雅各幼兒園（順寧道）

．葵涌葵涌邨春葵樓地下4號聖公會荊冕堂葵涌幼稚園

．東涌健東路1號映灣園第15座1樓鄰舍輔導會東欣幼兒園

．青衣長青邨青葵樓3樓309-314室路德會長青幼兒園

．紅磡黃埔花園10期-綠榕苑地下迦南幼稚園（黃埔花園）╱迦南幼兒園（黃埔花園）

．粉嶺華心邨華冠樓地下香港保護兒童會聖誕老人愛心粉嶺幼兒學校

．西營盤薄扶林道54號地下至1樓明愛凌月仙幼稚園

．清水灣孟公屋路1A號英基雅柏國際幼稚園

．沙田文禮路39號明愛樂進學校

．沙田文禮路30號明愛樂進學校宿舍

．大埔露屏路10號香港教育大學高級教職員宿舍地下G02至G05室香港教育大學幼兒發展中心（只包括日託育嬰園部）

．觀塘瑞和街71號4樓聖公會聖巴拿巴堂學前兒童課餘託管中心

任何人11月2日至11月15日曾就讀下列指明學校的指明級別，以及曾面授教導該等學生的教師，須於11月17日或之前接受強制檢測：

．大嶼山愉景灣海澄湖畔路38號智新書院一年級