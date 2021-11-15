消委會．鑄鐵鍋｜3款整體表現較佳　Le Creuset、Staub、Lagostina樣本通過金屬釋出量測試 (13:56)

消委會測試7款鑄鐵鍋，當中3款琺瑯塗層鑄鐵鍋整體表現較佳，通過金屬釋出量測試兼獲4星半總評，其中Lagostina樣本熱力均勻度較佳且售價較低，Le Creuset樣本傳熱速度整體評分較高，Staub樣本的琺瑯塗層耐用程度則較好。消委會提醒市民，每人的煮食習慣、對鑄鐵鍋的重量、大小及顏色等喜好各有不同，選購鑄鐵鍋時宜考慮自己的需要及喜好。［Bruno砷釋出量超標16倍 Lodge鐵釋出量超標54倍 4款鑄鐵鍋金屬釋出量超標］
3款琺瑯塗層鑄鐵鍋整體表現較佳（牌子及型號或產品名稱／大約售價／聲稱來源地／傳熱速度整體評分／熱力均勻度整體評分／琺瑯塗層耐用程度整體評分）
Lagostina Tradizione Stewpot with lid 22cm／$2480／中國／3.5／4.5／4.5
Le Creuset Signature Round Casserole/Oven 22cm／$2788／法國／4／4／4.5
Staub Cocotte Ronde 22cm／$3199／法國／3.5／4／5
消委會．鑄鐵鍋 相關報道：
消委會 其他報道：
花生堅果｜九成半花生堅果高脂 3款花生高脂高鈉 1款杏仁高脂高糖
花生堅果｜營養素測試：花生平均總脂肪含量最低 合桃奧米加-3脂肪酸含量最豐富
拖鞋｜逾半拖鞋濕地防滑表現欠佳 最貴520元「Pansy」僅獲3分 10元「自家製作」膠拖有4.5分
$100以下膠拖鞋｜消委會推介6款 乾濕地防跣度不俗【附名單】
5G服務Q&A｜5G穿透力較遜色但質素較4G佳 兩者使用數據量相同【附選擇5G月費計劃須知】